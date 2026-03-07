Dré woont hele leven in uniek grenshuis, nu moet hij er noodgedwongen uit

Het unieke en wereldberoemde grenshuis van Dré Mathijssen is verkocht. Dwars door de voordeur van het geboortehuis van Dré loopt de landsgrens. Dat maakte een noodgedwongen verkoop bijna onmogelijk. Drie dorpsgenoten willen het eeuwenoude huis in ere herstellen en er weer een herberg van maken. De vraag is wel: mag je er straks alcoholdrinken vanaf je 16e (België) of vanaf je 18e (Nederland)?

Een wereldberoemd huis, met een triest verhaal achter de voordeur. Dat is het verhaal van Dré Mathijssen (63) die op de grens met België en Nederland woont. Twee huisnummers hangen er naast de voordeur. Nummer 2 voor het Belgische adres (Baarle-Hertog) en nummer 19 voor het Nederlandse adres (Baarle-Nassau). Één huis, twee adressen, twee landen. En dat maakte de verkoop bijna onmogelijk. Banken deden moeilijk en je hebt in beide landen een notaris nodig voor de overdracht. Geen bank nodig

Ruim 63 jaar geleden is Dré geboren in de grenswoning. Nooit ging hij daar weg, maar nu zijn moeder is overleden moet Dré noodgedwongen het huis verkopen. “Ik kan het niet opgebracht krijgen”, zei hij een half jaar geleden met veel emotie. “Er zijn vier erfgenamen en ik kan het gewoon niet betalen.” En dat doet de grensbewoner heel veel pijn en verdriet.

Ontbijten in Nederland, douchen in België “De grens loopt door de voordeur, zo door de woonkamer naar het midden van het raam in de keuken”, wijst Dré aan terwijl hij door zijn huis loopt. “Ik zit meestal aan de Belgische kant, dat is de leukste kant.” Dré is namelijk ook een echte Belg. “Mijn moeder heeft gezorgd dat ze in dit huis op Vlaams grondgebied is bevallen. Ze wilde Belgische kinderen." Dré ontbijt elke ochtend in Vlaanderen, zijn vriendin Miep in Nederland. Douchen doen ze nog net in België. En tuinieren doen ze in het Nederlandse zonnetje.

“Financieren was lastig tot bijna onmogelijk door de grens”, vertelt vastgoedondernemer Sander van Tilburg. Hij heeft samen met collega Arnoud van Rooij en architect Ad Schoenmakers het unieke grenshuis gekocht. “We hebben het kunnen kopen, omdat we geen bank nodig hebben.” Unieke kans

Sander is trots dat hij dit eeuwenoude huis heeft kunnen kopen. “We komen zelf uit Baarle en zijn altijd op zoek naar unieke locaties. Dit huis is één van de oudste panden en uniek door de grens die door de voordeur loopt.” ‘Nu moeten we opletten’, dacht Sander toen duidelijk werd dat het grenshuis in de verkoop ging. “Het is 110 jaar geleden dat dit huis te koop stond, dus dit is een unieke kans.” De drie ondernemers willen er geen appartementen van maken, maar juist alles terugbrengen in de oorspronkelijke staat. En dat spreekt Dré en zijn familie aan. “Het gaat niet alleen om geld, maar ook om gevoel”, vertelt Sander.

Het Vlaams-Nederlandse huis (foto: Noël van Hooft).