Inzameling brengt 'nog lang niet genoeg' op voor onzeker Moerdijk

Een crowdfunding voor het dorp Moerdijk om onder meer juridische kosten te kunnen betalen, heeft anderhalve week na de start 2800 euro opgebracht. Het dorp dreigt plaats te moeten maken voor industrie. Dat bedrag is 'nog lang niet genoeg', zegt secretaris Marianne Quik van het Bewonerscollectief Moerdijk dat de inzamelingsactie startte.

Ze doet een beroep op de rest van Nederland om ook financieel bij te dragen. "We zijn blij met alles. Bovendien kan dit iedereen overkomen." Het collectief wil als gelijkwaardige partij aan tafel zitten en heeft geld nodig om de kosten te betalen van juristen, contra-expertises en planschade- en onteigeningsdeskundigen.

De gemeente stemde eerder al in met de verdwijning van het dorp. Rijk en provincie willen medio dit jaar een definitief besluit nemen over de toekomst van het dorp.

De ongeveer 1130 inwoners leven in onzekerheid, omdat bijvoorbeeld huizen onverkoopbaar worden. Het advocatenechtpaar Carry en Geert-Jan Knoops is bereid de bewoners bij te staan.

