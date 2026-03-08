Tilburg zet vrouwen in de spotlight: drie nieuwe tegels op Walk of Fame

Zangeressen Jacqueline Govaert en Hind Hakki en maatschappelijk werker Hülya Özdemir krijgen binnenkort een plek op de Tilburgse Walk of Fame. Aan de Spoorlaan liggen tegels met handafdrukken van bekende Tilburgers die belangrijk zijn of zijn geweest voor de stad. Volgens de gemeente zijn vrouwen daar nog flink in de minderheid, daarom wordt daar op Internationale Vrouwendag iets aan gedaan.

Nee, het is misschien niet bepaald de beroemde Walk of Fame op Sunset Boulevard in Los Angeles, maar op de Tilburgse variant, op de stoep langs de Spoorlaan, zijn in zeventien jaar tijd 39 bekende Tilburgers geëerd. Bekendheden zoals Duncan Laurence, Roy Donders, Guus Meeuwis en Corry Konings kregen eerder al een gegraveerde steen in het centrum van de stad. Tijdens Internationale Vrouwendag vorig jaar deed expertisecentrum Fenix een oproep aan de gemeente om meer vrouwen op de Walk of Fame te krijgen. Slechts zeven van de 39 gelukkigen waren namelijk vrouw, veel te weinig, aldus het centrum. Dat signaal kwam luid en duidelijk binnen bij de gemeente, die vervolgens besloot om drie tegels speciaal voor vrouwen beschikbaar te stellen. Eerste MC

Een van de gelukkigen is zangeres Hind Hakki. De creatieveling met Marokkaanse roots maakt reggae, R&B en hiphop. Ze trad eerder op onder de artiestennaam Double H, maar staat tegenwoordig gewoon onder haar eigen naam op het podium. Ze studeerde af aan de Rockacademie in Tilburg als eerste vrouwelijke MC (iemand die tijdens en tussen muziek en optredens door het publiek opzweept, red.).

De Tilburgse inspireert graag anderen met muziek en geeft diverse workshops en trainingen. De rapper is dol op alles wat met muziek, mode en emancipatie te maken heeft en dat heeft haar die felbegeerde steen opgeleverd, zo laat de gemeente weten.



Een videoclip van Hind:

Brood uitdelen

Ook Hülya Özdemir, kartrekker van verschillende maatschappelijke initiatieven in de stad, mag zich binnenkort tussen de Tilburgse bekenden scharen. Ze is betrokken bij stichting Broodnodig, waar dagelijks voedsel wordt uitgedeeld aan ongeveer achthonderd huishoudens met armoedeproblemen. Özdemir zet zich in voor de minder bedeelden in de stad, voor inclusie en voor vrouwenemancipatie. Al dat liefdadigheidswerk komt overigens niet uit de lucht vallen. Haar stiefvader was niemand minder dan Pater Poels, die tot op hoge leeftijd overgebleven brood rondbracht naar Tilburgers die het nodig hadden. Zijn levenswerk zet Özdemir voort en dat is volgens de gemeente de nodige erkenning waard. Wereldhits en awards

Ook voor Jacqueline Govaert komt er een plekje op de Spoorlaan. De zangeres en frontvrouw van de band Krezip is inmiddels nationaal en internationaal bekend. Zo stond de band zes keer op Pinkpop en sleepten ze met hits als I Would Stay, Lost Without You en Sweet Goodbyes de ene na de andere award binnen. Govaert zelf kreeg vorig jaar een Buma Lifetime Achievement Award en de band won in 2019 al een Edison Oeuvre Award.



Govaert deed afgelopen seizoen ook mee aan het tv-programma De Beste Zangers:

