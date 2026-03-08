Partij kiest opvallende campagne met zaadjes én condooms: 'Voor de humor'
De campagnestrijd voor de gemeenteraadsverkiezingen in Eersel stevent af op een opvallende climax. De lokale partij PvdA-GroenLinks deelt namelijk condooms uit met een bedrukte verpakking: ‘Maak je hard voor Eersel.’ De partij hoopt zo vooral jongeren op een grappige manier aan te spreken. “Het is niet dat we ons ‘verneukt’ voelen hoor.”
“Ja, dat is puur voor de humor”, lacht Frank Cools, lijsttrekker van PvdA-GroenLinks in de gemeente. “Er zit niet per se een diepere laag in. Het is niet dat we ons ‘verneukt’ voelen, of dat het een ‘harde’ boodschap tegen iets moet zijn.”
De partij zocht in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een ludieke actie, vooral om ook met jongeren in contact te komen.
“Het geeft toch een grappige kwinkslag voor jongeren, die verkiezingen vaak wat stug vinden”, legt Cools uit. “Als je ergens staat, bij de supermarkt of op straat, is dit toch een leuke opener om een gesprek aan te knopen.”
Duizend rubbertjes
Toch moet de goedlachse lijsttrekker eerlijk toegeven dat het idee voor de campagnerubbertjes niet uit eigen koker komt. “We hebben het op onze beurt van de collega’s uit Bergeijk gepikt. Die hebben ze ook met carnaval uitgedeeld. Maar we vonden het een ludieke en geestige actie.”
Daarom liet de partij duizend condooms ‘aanrukken’, elk in een knalrode verpakking met in felle letters de tekst: ‘Maak je hard voor Eersel.’
Condooms en zaadjes
Maar niet alleen de voorbehoedsmiddelen worden in de strijd gegooid voor een zetel in de gemeenteraad. “We delen ook bloemzaadjes uit. Dus als het ware delen we zaad én iets tegen zaad tegelijk”, lacht Cools. “Bij een vijfenveertigjarige moeder slaan de condooms namelijk misschien wat minder aan.”
Dus jawel: met zaad en rubbers op zak gaat de partij de straat op. De partij deelt de bloemetjes en de bijtjes uit in de hoop zo hun zetels in de raad veilig te stellen, beaamt Cools. “Misschien geef je eerst de zaadjes. En als je later merkt dat iemand de humor wel trekt, kun je altijd nog een condoom geven.”
De voorbehoedsmiddelen lijken daarmee populair bij linkse politici. Zo strooide GroenLinks-raadslid Nicky van Wanrooij uit Tilburg eerder in de raad al met een stapel condooms, bedrukt met zijn eigen gezicht.
Bijzondere naam
De oplettende voorbijganger die het rubberen hulsje goed bekijkt, kan opmerken dat er op het voorbehoedsmiddel GroenLinks-PvdA staat, terwijl de partijwebsite momenteel nog PvdA-GroenLinks vermeldt.
“Zestien jaar geleden hebben hier een stel lokale PvdA’ers en GroenLinksers besloten samen een lijstcombinatie te maken, nog voordat er bij de landelijke partijen over gesproken werd", legt de lijsttrekker uit.
Inmiddels zijn ook de twee landelijke partijen druk bezig met een fusie. Dat betekent dat ook de naam PvdA-GroenLinks na zestien jaar waarschijnlijk moet wijken voor de landelijke variant.
“Ik durf wel te zeggen dat we de eersten waren die openlijk en zichtbaar samen aan verkiezingen meededen”, zegt Cools. Op de komende kandidatenlijst komt dit jaar wel de 'landelijke' naam te staan. Maar vanwege de lopende fusie, en een mogelijke nieuwe naam die daar in juni of juli uit voortkomt op het landelijk partijcongres, houdt Eersel nog héél even vast aan de oude naam.
De condooms zijn in ieder geval alvast met de goede tekst bedrukt.
