Partij kiest opvallende campagne met zaadjes én condooms: 'Voor de humor'

De campagnestrijd voor de gemeenteraadsverkiezingen in Eersel stevent af op een opvallende climax. De lokale partij PvdA-GroenLinks deelt namelijk condooms uit met een bedrukte verpakking: ‘Maak je hard voor Eersel.’ De partij hoopt zo vooral jongeren op een grappige manier aan te spreken. “Het is niet dat we ons ‘verneukt’ voelen hoor.”

“Ja, dat is puur voor de humor”, lacht Frank Cools, lijsttrekker van PvdA-GroenLinks in de gemeente. “Er zit niet per se een diepere laag in. Het is niet dat we ons ‘verneukt’ voelen, of dat het een ‘harde’ boodschap tegen iets moet zijn.”

De partij zocht in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een ludieke actie, vooral om ook met jongeren in contact te komen.

“Het geeft toch een grappige kwinkslag voor jongeren, die verkiezingen vaak wat stug vinden”, legt Cools uit. “Als je ergens staat, bij de supermarkt of op straat, is dit toch een leuke opener om een gesprek aan te knopen.”

Duizend rubbertjes

Toch moet de goedlachse lijsttrekker eerlijk toegeven dat het idee voor de campagnerubbertjes niet uit eigen koker komt. “We hebben het op onze beurt van de collega’s uit Bergeijk gepikt. Die hebben ze ook met carnaval uitgedeeld. Maar we vonden het een ludieke en geestige actie.”

Daarom liet de partij duizend condooms ‘aanrukken’, elk in een knalrode verpakking met in felle letters de tekst: ‘Maak je hard voor Eersel.’