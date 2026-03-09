Navigatie overslaan

Explosie verwoest sushizaak Eindhoven, appartementen boven zaak ontruimd

Vandaag om 05:32 • Aangepast vandaag om 06:21
De politie doet onderzoek bij sushizaak Mesi Sushi aan de Kruisstraat in Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).
Sushizaak Mesi Sushi aan de Kruisstraat in Eindhoven is zondagnacht verwoest door een ontploffing. Het geëxplodeerde glas en brokstukken lagen tot aan de overkant van de straat en in de zaak brak brand uit. Na de explosie werden appartementen boven de sushizaak ontruimd.

 Een gespecialiseerd team werd ingeschakeld om de bouwkundige constructie van het gebouw na de ontploffing te controleren. De Kruisstraat werd ruim afgezet voor sporenonderzoek. 

Op camerabeelden zou te zien zijn hoe de dader een explosief laat ontploffen bij de gevel van de zaak. De brandweer heeft het vuur geblust. Daarna werd het gebouw gecontroleerd door een expert en kon het team forensische opsporing aan de slag met het sporenonderzoek. Dat zal nog uren in beslag nemen. 

Een paar bewoners mocht in de loop van de nacht terug naar huis, maar dit gold niet voor de bewoners van de appartementen direct boven het restaurant.

 

 

De Kruisstraat in Eindhoven werd na de explosie ruim afgezet voor sporenonderzoek (foto: Persbureau Heitink).
Het is al langer onrustig aan de Kruisstraat in Eindhoven. Bij twee zaken recht tegenover de sushizaak viel de politie vorige week binnen in het kader van een groot witwasonderzoek. Er zijn ook al gebouwen beschoten, schuin tegenover de sushizaak ontplofte ook al een explosief en er vond een - mislukte - aanslag plaats bij een viszaak tientallen meters verderop.

Bij een shishalounge naast de sushizaak vonden eerder brandstichtingen plaats en deed de politie invallen in een drugszaak. Of al deze zaken met elkaar te maken hebben, is onbekend.

Brokstukken en glas lag na de explosie aan de Eindhovense Kruisstraat tot aan de overkant van de straat (foto: Persbureau Heitink().
De explosie veroorzaakte flinke schade en brand in de sushizaak aan de Kruisstraat in Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).
Het politieonderzoek aan de Kruisstraat trok zondagnacht het nodige bekijks (foto: Persbureau Heitink).
