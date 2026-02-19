Jongen (16) opgepakt na mislukte aanslag bij visrestaurant

Een zestienjarige jongen is donderdagochtend thuis in Eindhoven opgepakt voor een mislukte aanslag op een visrestaurant aan de Kruisstraat in Eindhoven. Hij zit vast voor verder onderzoek, meldt de politie.

Bij het restaurant werd in de nacht van 24 op 25 september vorig jaar een explosief gevonden. Degene die het daar neerlegde, werd betrapt voordat hij het explosief tot ontploffing kon brengen. Hij ging er vervolgens vandoor. De politie vond op de plek later ook een tas met illegaal vuurwerk en brandbare vloeistof.