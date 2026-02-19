Navigatie overslaan

Jongen (16) opgepakt na mislukte aanslag bij visrestaurant

Vandaag om 14:33 • Aangepast vandaag om 15:49
De politie doet onderzoek bij het visrestaurant in Eindhoven (foto: SQ Vision).
Een zestienjarige jongen is donderdagochtend thuis in Eindhoven opgepakt voor een mislukte aanslag op een visrestaurant aan de Kruisstraat in Eindhoven. Hij zit vast voor verder onderzoek, meldt de politie.

Redactie
Geschreven door
Redactie

Bij het restaurant werd in de nacht van 24 op 25 september vorig jaar een explosief gevonden. Degene die het daar neerlegde, werd betrapt voordat hij het explosief tot ontploffing kon brengen. Hij ging er vervolgens vandoor. De politie vond op de plek later ook een tas met illegaal vuurwerk en brandbare vloeistof.

De zestienjarige jongen kwam in beeld na verder onderzoek. Hij werd donderdagochtend in zijn huis aangehouden en wordt verhoord.

Onderzoek leidde in oktober al tot de aanhouding van twee negentienjarige mannen uit Eindhoven. De politie zei toen meerdere aanhoudingen niet uit te sluiten.

