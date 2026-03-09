Nieuwe onrust in Kruisstraat Eindhoven: 'Dadelijk mijden mensen deze buurt'

Bewoners van de Kruisstraat in Eindhoven zijn geschrokken van nieuwe onrust in hun straat. "Ik schrok wakker van een enorme explosie en ik zag meteen vuur buiten", vertelt een overbuurvrouw van de sushizaak die zondagnacht werd verwoest door een explosie. Onder haar appartement viel de politie vorige week nog twee horecazaken binnen. Een daarvan is op last van de gemeente gesloten. "Ik weet ook niet wat er allemaal speelt."

Bewoners boven de sushizaak waar de explosie rond halfvier 's nachts plaatsvond willen maandagochtend niks zeggen. "We willen slapen." Daarnaast is een aantal bovenburen bang om iets te zeggen. Ondernemers in de straat zijn klaar met alle onrust in de Kruisstraat. "Dit gaan wij merken", zegt één van hen. "Mensen gaan deze straat straks mijden. Als je Kruisstraat hoort, denk je nu meteen aan criminelen en onrust." De ondernemers willen graag duidelijkheid van de gemeente en politie over wat er speelt in hun straat. Een medewerker van de getroffen sushizaak wil niet veel kwijt als hij naar buiten komt. "Ik heb nu geen tijd, maar er is ingebroken. Of ja, ingebroken niet. Ze hebben benzine naar binnen gegooid. Maar we weten niet waarom. De eigenaar is uitrusten." Hij draait de deur op slot en verdwijnt.

De Kruisstraat werd na de explosie ruim afgezet voor (sporen)onderzoek:

Maandagochtend in alle vroegte is het puinruimen bij de sushizaak meteen begonnen. Ramen van de zaak zijn dichtgetimmerd en glasscherven zijn opgeruimd. Wat overblijft is een zwartgeblakerde voorgevel en een zwarte stoep op de plek waar het explosief lag. Project Aurora

De gemeente, politie, justitie en de Belastingdienst werken al langer samen om de problemen in de Kruisstraat aan te pakken en juist de goede kanten van het gebied uit te vergroten. Die samenwerking heet 'Project Aurora'. “Dat doen we onder andere door criminele netwerken op te sporen en te bestrijden. Zo willen we de aantrekkingskracht doorbreken die dit gebied ongewenst ook heeft op criminelen”, legde de politie eerder uit. Volgens een Spanjaard, die in deze buurt woont, zou er echter nog wel wat meer moeten gebeuren om ervoor te zorgen dat mensen hier veilig kunnen leven. "Het is hier chaotisch", vertelt hij. "Er zijn altijd ruzies, er is lawaai, er wordt geschreeuwd... Het is hier niet veilig."