Abdelrahman redt man uit brandende auto: 'Elke seconde is belangrijk'

Iemand uit een brandende auto trekken terwijl de vlammen omhoog slaan. Niet iedereen zou het durven. Toch deed Abdelrahman dat zaterdag 6 februari op de Marconilaan in Eindhoven. Voor die heldendaad werd hij maandag door de gemeente uitgenodigd op het stadhuis. "Ik ben klaar om te sterven voor dit land", vertelt hij daar.

Op de Marconilaan in Eindhoven raakte een automobilist de macht over het stuur kwijt. Zijn auto crashte en vloog in brand, terwijl hij nog binnen zat. Abdelrahman, die vlakbij woont, lag op dat moment thuis in bed toen het gebeurde.

"Het klonk als een bom."

"Ik probeerde te slapen, maar ineens hoorde ik een harde klap", vertelt hij in het Engels. "Het klonk precies als een bom uit de lucht. Dat bracht me meteen terug naar de oorlog in Syrië." Toen hij naar buiten keek, zag hij rook uit een auto komen. Zonder aarzelen rende hij naar beneden. Terwijl hij op de auto afliep, dacht hij aan het ergste. "Ik was bang dat er kinderen in de auto zaten. Ik schreeuwde: alsjeblieft, geen kinderen."

"Elke seconde is belangrijk."

Toen Abdelrahman bijna bij de auto was, sloegen de vlammen omhoog. Hij zag dat de bestuurder al gedeeltelijk buiten het voertuig lag, alleen de voeten van de man zaten nog in de auto. "Ik pakte hem met mijn rechterhand", zegt hij. "Met mijn andere hand was ik al 112 aan het bellen."

Volgens Abdelrahman probeerde hij op dat moment meerdere dingen tegelijk te doen. Hij wist dat elke seconde telt bij een zwaar ongeluk. "Als iemand bloedt, moet je snel handelen en proberen het bloeden te stoppen, maar ik had daar de spullen niet voor." "In mijn hoofd maakte ik eerst een plan", vertelt hij. "Ik ga niet zomaar iets doen als ik mezelf ook in gevaar kan brengen." Zo trok hij de bestuurder weg van de brandende auto, totdat de hulpdiensten het van hem konden overnemen. Daarna werd het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

"Zijn broer belde mij om mij te bedanken."

Een dag later hoorde Abdelrahman dat de man het had overleefd. "Zijn broer belde mij om mij te bedanken. Toen wist ik dat hij nog leefde. Dat was heel emotioneel voor mij." Zelf raakte Abdelrahman ook gewond tijdens de reddingsactie. Het glas van de auto kwam in zijn voeten terecht. In het ziekenhuis zijn de grootste stukken verwijderd, maar hij heeft nog steeds last. Toch heeft hij geen moment spijt van wat hij deed. "Ik ben klaar om te sterven voor dit land, omdat ik dankbaar ben. Nederland heeft mij veiligheid gegeven."

"Een ontzettend bijzondere daad."