Tankstations aan grens voelen oorlog: ‘Omzet 30 procent lager’

Tankstations aan de grens merken de gevolgen van de hoge brandstofprijzen. Door de oorlog in het Midden-Oosten is de olie een stuk duurder geworden. Omdat het over de grens een stuk goedkoper is kiezen steeds meer automobilisten ervoor om in België of Duitsland te tanken.

Volgens Willem-Jan van Golstein Brouwers, bestuurslid van branchevereniging Drive en eigenaar van twee tankstations in Asten, wordt het prijsverschil met het buitenland steeds zichtbaarder. “Er is nu extra focus op de prijs. Door de stijgende olieprijzen vallen de verschillen met het buitenland nog meer op dan voorheen”, zegt hij. “Afgelopen vrijdag zagen we dat onze omzet ongeveer 30 procent lager lag dan een jaar eerder.”

"Als je 5 kilometer van de grens zit ben je echt de sjaak."

Volgens Van Golstein Brouwers is het begrijpelijk dat automobilisten de grens over rijden om goedkoper te tanken. “Je hoeft geen dief te zijn van je eigen portemonnee”, zegt hij. “Ik zit zelf nog 35 kilometer van de grens. Maar als je vijf kilometer van de grens zit, ben je echt de sjaak.” Het probleem speelt volgens hem al langer, maar wordt door de huidige prijsstijgingen versterkt. Automobilisten combineren het tanken over de grens vaak met andere boodschappen.

“Als mensen eenmaal de weg naar het buitenland hebben gevonden, gaan ze daar ook boodschappen doen of iets eten. De grensstreek wordt daardoor steeds groter. Waar mensen vroeger tien kilometer reden om te tanken, merken wij het nu ook al verder landinwaarts.”

"Het is overmacht."

Ook grotere ketens zien het effect. AVIA Vollenhoven uit Tilburg, met meer dan honderd tankstations in Brabant, Limburg en Zeeland, merkt dat er duidelijk minder brandstof wordt verkocht. “Het is echt volumeverlies, en dat zijn flinke volumes”, zegt directeur Thomas Bogaers. “Dat merken we echt. Maar het is overmacht. Als exploitant kun je alleen proberen de klant goed te helpen en hopen dat ze het je gunnen.” Volgens hem is een groot deel van het tankvolume al sinds 2014 naar het buitenland verschoven. Als de prijzen hoog blijven, kan dat volgens hem nog verder toenemen. België heeft bijvoorbeeld een systeem waarbij accijnzen flexibel worden aangepast aan de brandstofprijzen, waardoor de prijs daar minder hard stijgt.

"Jerrycans zijn levensgevaarlijk."