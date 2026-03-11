Alphen-Chaam legt na bezuinigingen de focus op jeugd en bereikbaarheid

Het gemeentebestuur van Alphen-Chaam richt zich met name op de bereikbaarheid van de gemeente en het realiseren van een nieuw gebouw met faciliteiten voor kinderen. In de afgelopen jaren heeft de gemeente keuzes gemaakt om de financiën op orde te krijgen.

Het nieuwe kindcentrum in Chaam zorgde in 2023 nog voor een crisis in de coalitie van de gemeente Alphen-Chaam. In het gebouw moeten twee basisscholen, een sportzaal, kinderopvang en consultatiebureau komen. De bouwwerkzaamheden zouden in 2025 beginnen, maar procedures rondom de vergunningen zorgden voor vertraging. De lokale partij GBSV stapte uit de coalitie, omdat er tegen de afspraken in geen volledige bibliotheek in het kindcentrum zou komen. Uiteindelijk kwam er een nieuwe coalitie met daarin het CDA, Gemeenschapsbelangen Alphen en VVD. Woningbouw

In de gemeente Alphen-Chaam zijn er deze bestuursperiode 157 nieuwe woningen bijgekomen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar er zijn ook 41 woningen verdwenen, bijvoorbeeld vanwege sloop. Uiteindelijk zijn er onderaan de streep 117 woningen bijgekomen. Een woordvoerder van de gemeente zegt hierover: “De doelstelling is nog niet gehaald, maar er zijn harde plannen voor nog 290 woningen.”

KiesKennis Twijfel je nog over je keuze bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2026?

Met KiesKennis, een AI-verkiezingschatbot van de regionale omroepen, kun je vragen stellen over thema’s in jouw gemeente en de standpunten van politieke partijen. De chatbot geeft geen stemadvies, maar helpt je wel betrouwbare informatie te vinden. Probeer KiesKennis hier.

Opvang asielzoekers

Volgens de landelijke overheid zou Alphen-Chaam 63 asielzoekers moeten opvangen, maar het is onbekend hoeveel asielzoekers de gemeente daadwerkelijk moet opvangen. Alphen-Chaam werkt namelijk samen met andere gemeenten in de regio Hart van Brabant, waarin de opvang van asielzoekers wordt verdeeld.