Alphen-Chaam legt na bezuinigingen de focus op jeugd en bereikbaarheid
Het gemeentebestuur van Alphen-Chaam richt zich met name op de bereikbaarheid van de gemeente en het realiseren van een nieuw gebouw met faciliteiten voor kinderen. In de afgelopen jaren heeft de gemeente keuzes gemaakt om de financiën op orde te krijgen.
Het nieuwe kindcentrum in Chaam zorgde in 2023 nog voor een crisis in de coalitie van de gemeente Alphen-Chaam. In het gebouw moeten twee basisscholen, een sportzaal, kinderopvang en consultatiebureau komen. De bouwwerkzaamheden zouden in 2025 beginnen, maar procedures rondom de vergunningen zorgden voor vertraging.
De lokale partij GBSV stapte uit de coalitie, omdat er tegen de afspraken in geen volledige bibliotheek in het kindcentrum zou komen. Uiteindelijk kwam er een nieuwe coalitie met daarin het CDA, Gemeenschapsbelangen Alphen en VVD.
Woningbouw
In de gemeente Alphen-Chaam zijn er deze bestuursperiode 157 nieuwe woningen bijgekomen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar er zijn ook 41 woningen verdwenen, bijvoorbeeld vanwege sloop. Uiteindelijk zijn er onderaan de streep 117 woningen bijgekomen.
Een woordvoerder van de gemeente zegt hierover: “De doelstelling is nog niet gehaald, maar er zijn harde plannen voor nog 290 woningen.”
KiesKennis
Twijfel je nog over je keuze bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2026?
Met KiesKennis, een AI-verkiezingschatbot van de regionale omroepen, kun je vragen stellen over thema’s in jouw gemeente en de standpunten van politieke partijen. De chatbot geeft geen stemadvies, maar helpt je wel betrouwbare informatie te vinden.
Opvang asielzoekers
Volgens de landelijke overheid zou Alphen-Chaam 63 asielzoekers moeten opvangen, maar het is onbekend hoeveel asielzoekers de gemeente daadwerkelijk moet opvangen. Alphen-Chaam werkt namelijk samen met andere gemeenten in de regio Hart van Brabant, waarin de opvang van asielzoekers wordt verdeeld.
Deze regio’s hebben tot eind dit jaar de tijd om de opgave te verdelen. Dan wordt duidelijk hoeveel asielzoekers er in welke gemeenten opgevangen moeten worden. Minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie zei onlangs dat hij eerst in gesprek wil en dat er niet meteen wordt gedreigd met maatregelen richting gemeenten.
Busvervoerders
Het gemeentebestuur wil de regio bereikbaar houden, zodat alle inwoners van de gemeente mee kunnen blijven doen aan de samenleving. Naast overleggen met de provincie en de busvervoerders, moest er in 2024 gestart worden met de vervoersservice ANWB-automaatje. Daarbij vervoeren vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek. Het lukte om deze proef te starten.
Het doorgaand vrachtverkeer is een dossier waar de gemeente meer moeite mee heeft. Dat vrachtverkeer zou in deze bestuursperiode geweerd moeten zijn uit de dorpskernen, maar een verbod bleek niet haalbaar.
Huishoudelijke hulp
Tussen gemeenten en de landelijke overheid is al jarenlang discussie over geld. Aanvankelijk zou de landelijke overheid vanaf 2026 veel minder geld geven aan gemeenten voor de taken die ze moeten uitvoeren, maar na dreigende rechtszaken is dat twee jaar opgeschoven naar 2028.
Alphen-Chaam heeft in 2025 maatregelen genomen om de financiën op orde te krijgen. Zo kijkt de gemeente nu kritischer naar wie er recht heeft op huishoudelijke hulp en andere vormen van maatschappelijke ondersteuning. Daardoor verwacht de gemeente ongeveer 100.000 euro per jaar te besparen.
Tekort van 200.000 euro
De gemeente stopt met het bestrijden van roeken en er wordt minder geld gegeven aan mensen die mantelzorg verlenen. Ook heeft de gemeente gekeken naar de manier waarop de toeristenbelasting wordt geïnd. Verwacht wordt dat dit alleen al 500.000 euro per jaar gaat opleveren voor de gemeentekas.
Ondanks de bezuinigingen, verwacht de gemeente alsnog 200.000 euro in het rood te staan in 2028 en 21.000 euro in 2029. De gemeente zegt dat ze bij de landelijke overheid blijft aandringen voor genoeg geld voor de taken die ze heeft. De gemeenteraad praat in dit voorjaar over de begroting van de komende jaren en hoe het tekort opgevangen kan worden.
Gemeenteraadsverkiezingen
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 18 maart heeft Omroep Brabant de begrotingen van alle 56 Brabantse gemeenten bestudeerd en over alle gemeenten een artikel geschreven over de afgelopen gemeenteraadsperiode.
Hier lees je alles over de gemeenteraadsverkiezingen 2026 in Brabant.