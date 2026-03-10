Cliëntenraad stelt ultimatum voor openhouden zorgvilla, dreigt met rechter

De cliëntenraad van ExpertCare, de aanbieder van zorgvilla's voor zieke en meervoudig gehandicapte kinderen, heeft een ultimatum gesteld aan het bestuur. Vóór woensdag 12 uur moet het bedrijf met een oplossing komen om de villa's open te houden, anders stapt de cliëntenraad naar de rechter.

Het nieuws was een schok voor de tachtig kinderen die zorg krijgen bij de villa's en hun ouders. Zij moesten plots op zoek naar een nieuwe plek, die erg schaars zijn. Het bedrijf beloofde om vóór de sluiting voor alle kinderen een alternatief te regelen, anders zouden ze langer openblijven.

In januari maakte ExpertCare bekend dat de villa's in Waalre, Rijswijk, Wezep en Vleuten hun deuren moeten sluiten . Belangrijkste reden is dat de zorgverzekeraars niet alle kosten dekken. Dat valt volgens het bedrijf op termijn niet vol te houden. Ook is het moeilijk aan voldoende personeel te komen.

Alternatief bestaat niet

Volgens Marcel Barzilay van de cliëntenraad bestaat dat alternatief niet voor zo'n 80 procent van de kinderen. De cliëntenraad zegt dinsdag zelfs bewijs te hebben voor het feit dat ExpertCare dat van tevoren al wist.

Een overname wordt ook lastig, zegt Barzilav. Volgens hem wordt dat steeds moeilijker omdat het personeel - begrijpelijk, benadrukt hij - op zoek gaat naar een andere baan. Daardoor zou in twee villa's in de praktijk al sprake zijn van een gedeeltelijke sluiting en zou de zorgkwaliteit in het geding komen.

Of het gaat om de villa in Waalre, is niet duidelijk.

Ultimatum gesteld

Minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg) beloofde maandag tijdens het commissiedebat over de gehandicaptenzorg dat de villa's openblijven zolang de zorg niet is geregeld. De cliëntenraad wil dat het huidige bestuur aftreedt en een nieuw bestuur dit met haar gaat regelen. Ook zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moeten erbij betrokken worden, stelt de cliëntenraad.

In een reactie laat ExpertCare weten het te "betreuren dat de cliëntenraad gemeend heeft deze stap te moeten zetten." Het bedrijf zegt nog altijd te zoeken naar een alternatieve zorgplek voor de kinderen.