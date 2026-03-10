VVD Tilburg blundert met verkiezingsposter

Wie deze dagen door Tilburg rijdt, ziet de ene na de andere verkiezingsposter langs de wegen. Maar die van de VVD valt wel heel erg op. Niet vanwege de leus, maar wel vanwege de spelfout.

'Zuinig op jou geld'. Ja, het staat er echt. De Tilburgse VVD is niet zuinig op jouw geld, maar op jou geld. Eén lettertje minder maakt van de verkiezingsposter toch wel een opmerkelijke verschijning.

Zeker omdat lijsttrekker Niels van Stappershoef aangeeft dat het echt om een blunder gaat. "Met het Nederlands van onze Tilburgers is niks mis", reageert hij. "We krijgen veel reacties, maar gaan het herstellen. De fout lijkt er ergens in het proces van printen te zijn ingeslopen. Foutje bij de drukker", legt hij de schuld bij de drukkerij.

Gaat vaker fout bij de VVD

Het is niet de eerste blunder met verkiezingsposters (bij de VVD) in deze campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. In Oss werden verkeerde nummers bij de partijen gezet. In Hilvarenbeek sprak de lokale VVD over de N296, terwijl die in Limburg ligt. Het moest de N269 zijn.

En in Zundert kon de VVD zichzelf niet vinden op de verkiezingsborden. Wie er wel opstond? De VVD uit het Noord-Hollandse Velsen.

