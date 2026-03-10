Burgemeester Dijsselbloem blijft bij fakkelverbod: 'Zijn levensgevaarlijk'

Burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven is niet van plan om alsnog fakkels toe te staan tijdens de aanstaande huldiging van PSV. Daar had Forum voor Democratie tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond om gevraagd. Maar daar wil de burgemeester niet aan: “Met mensenmassa’s zijn brandende fakkels echt gevaarlijk.”

Tientallen mensen gewond bij huldiging' Forum voor Democratie-raadslid Nicolas Knoester vroeg de burgemeester om toch fakkels toe te laten tijdens de huldiging vanwege ‘de traditie en relatieve veiligheid’. Hij vroeg de burgemeester het besluit te heroverwegen.

Omroep Brabant meldde eerder deze week dat er een algeheel tassenverbod geldt tijdens de huldiging op het Stadhuisplein en de Markt in de Eindhovense binnenstad. Daardoor kan er beter gecontroleerd worden op het meenemen van vuurwerk en fakkels. Die zijn niet toegestaan en beveiligers gaan hierop controleren.

Dijsselbloem hoeft daar niet lang over te denken. “Tijdens de vorige huldiging hebben fakkels ertoe geleid dat 62 mensen zich hebben gemeld bij de EHBO met brandwonden. Dus de aanname dat het tot heel weinig problemen of risico’s leidt is echt onjuist.”

Strenge controle

Hij vervolgt: “Met mensenmassa’s zijn brandende fakkels echt gevaarlijk. Niet alleen voor degenen die ze afsteken en die regelmatig brandwonden aan de handen oplopen, maar ook mensen die daaromheen staan.”

De gemeente wil dit jaar streng gaan controleren. Vorig jaar namen verschillende supporters in grote tassen vuurwerk en fakkels mee naar de huldiging te nemen.

Vroegste kampioen van Nederland

De gemeente Eindhoven had toen te weinig beveiligers om te kunnen controleren op vuurwerk, gaf een woordvoerder na afloop toe. Tijdens de huldiging werd zwaar illegaal vuurwerk afgestoken. Het plein was gehuld in een rode waas door de talloze brandende fakkels en rookpotten. Veel aanwezigen maakten zich zorgen over hun veiligheid.

PSV kan komend weekend de vroegste kampioen in de Eredivisie ooit worden. Als de Eindhovenaren zaterdagavond winnen van NEC en Feyenoord een dag later verliest van Excelsior, dan is de huldiging al komende maandag.