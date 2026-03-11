Bewoners wachten nog altijd op terugkeer naar huis na grote flatbrand

Een aantal bewoners van de flat aan de Heiningen in Bergen op Zoom kan nog altijd niet terug naar huis. Vorige week maandag brak er een grote brand uit in één van de appartementen. In totaal raakten 28 appartementen beschadigd.

Negen appartementen, waaronder het appartement waar de brand ontstond , zijn door brand- en waterschade nog steeds onbewoonbaar. De bewoners konden na de brand in een hotel overnachten .

Woningcorporatie Stadlander laat woensdag weten dat drie huishoudens nog zeker twee weken in het hotel blijven. "Dat heeft de gemeente geregeld", legt een woordvoerster uit. "Anderen hebben zelf een andere oplossing gevonden, zoals een verblijf bij familie of vrienden."

Of de bewoners daarna weer terug naar huis kunnen, is nog niet duidelijk. "We zijn deze week nog volop bezig om de schade samen met onder meer verzekeraars en schade-experts in beeld te brengen", zegt de woordvoerster. "Pas daarna wordt duidelijk hoe lang het gaat duren." Ze benadrukt dat zowel Stadlander als de gemeente en welzijnsorganisatie WijZijn dagelijks contact hebben met de bewoners.

Verdachte

De brand brak vorige week maandag rond half tien uit. De bewoner van het appartement waar de brand uitbrak, was op dat moment als enige thuis. Zijn appartement brandde volledig uit. Hij raakte daarbij ernstig gewond en is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De bewoner wordt verdacht van brandstichting.