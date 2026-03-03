'Sta nog te trillen', zegt bewoner dag na grote flatbrand in Bergen op Zoom

Bewoners van zeven appartementen konden maandagnacht niet thuis slapen na de grote brand in een van de zogenoemde Heiningen-flats in Bergen op Zoom. Zij hebben in een hotel overnacht, laat een woordvoerder van woningcorporatie Stadlander dinsdag weten.

Bewoners worden een dag na de brand opgevangen bij de ingang van de flat met koffie en thee. Medewerkers van woningbouwstichting Stadlander, de gemeente, wijkteams en de politie staan klaar om hen op te vangen. Er woedde maandagochtend een grote brand op de vierde verdieping van de flat. Het vuur sloeg via het balkon over naar naastgelegen appartementen en woningen daarboven. De bewoner van het appartement waar de brand ontstond, is zwaargewond geraakt. Hij wordt verdacht van brandstichting. Zoveel mogelijk schade herstellen

Een dag na de grote brand wordt de schade in kaart gebracht. Maandag werd bekend dat 28 van de 120 appartementen schade hebben. "Dat gaat ook om woningen waar bijvoorbeeld een ruitje is ingetikt. Dat is schade die we al hersteld hebben, gisteren en vandaag", zegt de woordvoerder. Gebreken worden ook dinsdag zoveel mogelijk hersteld. Maar drie appartementen zijn zelfs onbewoonbaar.

Een vrouw die op de vijfde verdieping woont, vertelt dat ze afgelopen nacht in een hotel heeft geslapen. Ze weet niet wanneer ze weer terug kan naar haar eigen huis. “Alles op mijn balkon is verbrand”, zegt ze. “En mijn hele huis stond vol rook.” Volgens de woordvoerder van Stadlander komt er in de loop van de middag meer duidelijkheid over de precieze schade en waar de bewoners naartoe kunnen die ook dinsdag nog niet terug naar huis kunnen.

Gemeente en woningbouwstichting vangen de bewoners op na de brand in de flat in Bergen op Zoom (foto: Jos Verkuijlen).

'Sta nog te trillen'

Bij veel mensen zit de schrik er nog goed in. Een vrouw die in de flat woont, vertelt dat ze nog steeds enorm van slag is. “Ik sta nog te trillen”, reageert ze. De vrouw woont ver genoeg van de brand af, waardoor ze zelf geen last heeft. Maar ze leeft wel enorm mee met de omwonenden van de brand die niet terug kunnen. “Ik zou mijn flat wel aan ze willen geven”, zegt ze. De woningcorporatie heeft maandagnacht voor bewaking gezorgd rondom de flat, om bewoners een veilig gevoel te geven. De verwarming doet het nog niet, waardoor er kachels beschikbaar zijn voor de mensen die verwarming hard nodig hebben. Ook heeft een deel van de flat geen verlichting. "Daar wordt vandaag hard aan gewerkt", zegt de woordvoerder.

