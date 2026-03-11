Ouders slachtoffer: 'We durven geen oppas meer in te schakelen na misbruik'

“Trap niet in de excuses en de krokodillentranen. Ze zijn beiden volkomen gestoord.” Dat zeggen de ouders van een van de jonge slachtoffers woensdag op de tweede dag van het hoger beroep tegen het Limburgse oppasstel dat zeven jonge kinderen weerzinwekkend heeft misbruikt rond Eindhoven.

Het misbruik vond plaats van september 2019 en met juni 2021. Het ging door totdat het stel werd betrapt. De ouders van een 2-jarig meisje wilden na een avondje bioscoop namelijk terugkijken hoe het bed-ritueel was verlopen. Ze zagen op beelden van hun camera uit de kinderkamer dat de oppas hun kind misbruikte, waar de mannelijke verdachte via videobellen aan deelnam. Als het over misbruik gaat is de zaak van de 57-jarige Nancy D. uit Herkenbosch en de 62-jarige Peter S. uit Heel wel de ernstigste categorie.

"We zijn doelbewust om de tuin geleid.”

Net als dinsdag waren ook woensdag, de tweede dag, de ouders niet in de zaal. Iemand van Slachtofferhulp las namens de ouders van één van de kinderen een slachtofferverklaring voor. Hun dochter was pas één jaar oud toen het misbruik plaatsvond. Pas een jaar later ontdekten ze wat er was gebeurd, toen de politie hen vertelde over het dossier en screenshots van de beelden liet zien. “Dat beeld vergeten we nooit meer.” Volgens de ouders was het misbruik zorgvuldig voorbereid. “We hebben iemand in ons huis ontvangen die hartelijk leek, maar ondertussen werd er al stiekem gefilmd. We zijn doelbewust om de tuin geleid.”

“Ze is geen marionet zoals ze zelf beweert."

Nu, 5 jaar later, durver de ouders nog steeds geen oppas in te schakelen. “Onze dochter is slachtoffer geworden van iets gruwelijks omdat wij een avondje uit wilden. We maken nog steeds geen gebruik van een oppas. We vragen ons nog steeds af of we onze dochter nog kunnen toevertrouwen aan een ander.”

Ze vinden dat de verdachten allebei zwaar gestraft moeten worden. Over Peter S. zeggen ze dat zijn rol “ziek en verstoord” is en dat hij tbs moet krijgen. Ook voor Nancy D. vinden ze tbs noodzakelijk. “Ze is geen marionet zoals ze zelf beweert. Ze is medeverantwoordelijk.” Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

"Samen zijn we 100 procent schuldig."

Waar het in de zaak het meest om draait is de rolverdeling tussen de twee partners. Ze bekenden alle feiten en boden talloze keren hun excuses aan. Maar ook wezen ze dinsdag veel naar elkaar. Volgens Nancy deed ze alles voor haar meester Peter S. en was ze bang om hem kwijt te raken als ze opdrachten weigerde. Volgens S. was hij niet alleen de kwade genius en was Nancy helemaal niet zo’n ‘marionet’. Ze had zelf ook een grote inbreng, die was ‘50/50’, meende hij: “En samen zijn we honderd procent schuldig." S. kreeg van de rechtbank een paar jaar geleden twaalf jaar cel én tbs en Nancy kreeg dezelfde celstraf, maar zonder tbs.

"Het was geen eenrichtingsverkeer van Peter naar Nancy."

De twee deskundigen van het Pieter Baan Centrum zijn woensdag helder over de rolverdeling tussen de twee. “In het sadistische spel van Peter en Nancy waren de kinderen het instrument. Beiden hadden een actieve rol in de seksuele relatie, waarbij de rollen gelijkwaardig ingevuld moesten worden om het te laten werken. Het was geen eenrichtingsverkeer van Peter naar Nancy; ook zij had een actieve inbreng. Dit maakte hen gelijkwaardig aan elkaar”, zegt een van de deskundige. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de rol van Nancy D. groter is. Zij handelde veel minder vanuit een vastgestelde stoornis dan haar partner. En dus zien de deskundigen geen reden dat ze tbs moet krijgen maar een andere vorm van intensieve begeleiding als ze weer vrij komt.

"Ik heb al langer de wens niet verder te leven."

Peter S. liet tijdens de zitting weten dat hij een eind aan zijn leven wil maken. Hij is bezig met een euthanasietraject. “Ik heb meer meegemaakt dan alleen het verlies van mijn zoon. Iedereen heeft zijn grens, en ik ben daar al lang overheen. Ik wil dit fatsoenlijk afronden, ook voor de slachtoffers. Ik heb al langer de wens om niet verder te gaan met mijn leven." Hij voegde eraan toe: "Ik maak het gewoon netjes af. Die normen, waarden en respect heb ik nog steeds." Dinsdag gaat de rechtszaak weer verder.