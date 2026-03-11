Drie keer in vier jaar voor de gemeenteraad stemmen in Best en Oirschot?

Nu Best en Oirschot vanaf 1 januari 2028 één gemeente worden, breekt er een bijzondere periode aan in de -nu nog- afzonderlijke gemeentes. Woensdag zijn de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad, maar over anderhalf jaar mogen inwoners opnieuw een nieuwe gemeenteraad kiezen.

De verkiezingen voor de gemeenteraad van komende woensdag staan natuurlijk al vier jaar gepland. Ondanks het feit dat de gemeenteraden van Best en Oirschot dinsdagavond groen licht gaven voor de fusie , wordt er woensdag dus ook gewoon gestemd voor nieuwe gemeenteraden in beide gemeentes.

Weer stemmen in 2027

De nieuwe fusiegemeente begint op 1 januari 2028. Hiervoor moet van tevoren een nieuwe gemeenteraad gekozen worden. Dit houdt in dat inwoners van Best en Oirschot in het najaar van 2027 opnieuw naar de stembus mogen.

Drie keer naar de stembus in vier jaar?

Gemeenteraadsverkiezingen zijn altijd om de vier jaar, met als uitzondering bijvoorbeeld fusies. In 2030 zijn dan ook nieuwe verkiezingen gepland. Betekent dit dan dat inwoners van de gemeente Best-Oirschot in vier jaar tijd drie keer moeten gaan stemmen?

Nee. De gemeenteraadsverkiezingen van 2030 worden door Best-Oirschot overgeslagen. Na de verkiezingen in het najaar van 2027 wordt er pas weer gestemd in 2034 voor een nieuwe gemeenteraad. "Dit is om de nieuwe gemeente en dus de nieuwe raad tijd en ruimte te geven om ‘te landen’ en iets op te kunnen bouwen", laat een woordvoerder van de gemeente Oirschot weten.

