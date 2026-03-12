Gemeenteraden moeten keuzes gaan maken om ravijnjaar in 2028 op te vangen

Brabantse gemeenten gaan het de komende jaren financieel zwaar krijgen. "Dat er politieke keuzes gemaakt moeten worden voor de toekomst binnen een gemeente, dat is helder", zegt gedeputeerde Marc Oudenhoven. Veel politieke partijen hebben nu grootse plannen voor hun gemeente, maar het gaat moeilijk worden om die te betalen.

De gedeputeerde reageert daarmee op onderzoek van Omroep Brabant, waaruit blijkt dat forse bezuinigingen boven de markt hangen in vele Brabantse gemeenten. De gemeenten krijgen vanaf 2028 namelijk veel minder geld van de landelijke overheid voor de taken die ze moeten uitvoeren, met name op het gebied van jeugdzorg.

Aanvankelijk zouden gemeenten vanaf dit jaar al veel minder geld krijgen van de landelijke overheid en zouden de tekorten nu al spelen. Na dreigende rechtszaken werd afgesproken dat de landelijke overheid in elk geval dit jaar en in 2027 nog extra geld beschikbaar stelt.

'Begroting niet sluitend'

Oudenhoven houdt vanuit de provincie de financiën van gemeenten in de gaten. Hij ziet dat nog niet elke gemeente klaar is om die terugloop in geld van de landelijke overheid op te vangen. “Er zijn gemeenten die na 2028 de begroting niet sluitend krijgen”, zegt hij. De provincie is van plan om die gemeenten te gaan helpen op dat gebied.