Ravijnjaar in 2028: 'Nog niet elke gemeente klaar om het op te vangen'
Brabantse gemeenten gaan het de komende jaren financieel zwaar krijgen. "Dat er politieke keuzes gemaakt moeten worden voor de toekomst binnen een gemeente, dat is helder", zegt gedeputeerde Marc Oudenhoven. Veel politieke partijen hebben nu grootse plannen voor hun gemeente, maar het gaat moeilijk worden om die te betalen.
De gedeputeerde reageert daarmee op onderzoek van Omroep Brabant, waaruit blijkt dat forse bezuinigingen boven de markt hangen in vele Brabantse gemeenten. De gemeenten krijgen vanaf 2028 namelijk veel minder geld van de landelijke overheid voor de taken die ze moeten uitvoeren, met name op het gebied van jeugdzorg.
Aanvankelijk zouden gemeenten vanaf dit jaar al veel minder geld krijgen van de landelijke overheid en zouden de tekorten nu al spelen. Na dreigende rechtszaken werd afgesproken dat de landelijke overheid in elk geval dit jaar en in 2027 nog extra geld beschikbaar stelt.
'Begroting niet sluitend'
Oudenhoven houdt vanuit de provincie de financiën van gemeenten in de gaten. Hij ziet dat nog niet elke gemeente klaar is om die terugloop in geld van de landelijke overheid op te vangen. “Er zijn gemeenten die na 2028 de begroting niet sluitend krijgen”, zegt hij. De provincie is van plan om die gemeenten te gaan helpen op dat gebied.
Het is volgens Oudenhoven duidelijk dat de lokale politiek keuzes moet gaan maken voor de toekomst van de eigen gemeente om dat huishoudboekje op orde te krijgen. Oudenhoven noemt als voorbeeld: “In jeugdzorg moeten we dit investeren, dan moeten we dat elders vandaan halen. Dat gaat dan ten koste van een zwembad, een sporthal of noem maar op.”
De gemeentesecretaris moet ervoor zorgen dat de financiën kloppen. In Helmond is daar Edwin Koop verantwoordelijk voor. Door te kiezen voor bepaalde bezuinigingen is in die gemeente de begroting op dit moment sluitend.
Veranderingen door nieuwe gemeenteraad?
Als daar na de verkiezingen een nieuwe gemeenteraad plaatsneemt, zal de politiek ook weer nieuwe keuzes moeten maken, verwacht Koop. “Als de nieuwe coalitie andere dingen wil dan de huidige coalitie, dan moeten we gaan kijken waar we uiteindelijk de financiële ruimte vandaan halen”, legt hij uit.
Met het oog op het ravijnjaar en mogelijke bezuinigingen die daarbij komen kijken, zijn de komende gemeenteraadsverkiezingen misschien wel extra belangrijk. Daarom roept gedeputeerde Oudenhoven Brabanders nadrukkelijk op om 18 maart naar de stembus te gaan.
Zijn tip om de juiste politieke keuze te maken: "Bekijk de verkiezingsprogramma's. Wat hebben ze financieel in beeld. Daar moet je goed naar kijken."
Gemeenteraadsverkiezingen
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 18 maart heeft Omroep Brabant de begrotingen van alle 56 Brabantse gemeenten bestudeerd en over alle gemeenten een artikel geschreven over de afgelopen gemeenteraadsperiode. Bekijk de kaart hieronder voor het artikel over jouw gemeente of tik op deze link.