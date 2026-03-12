Alleen zwart puin over na brand in Achtmaal: ‘Dit was een mooi oud huisje’

Van het huis aan de Pastoor de Bakkerstraat in Achtmaal is niks meer over. Één grote hoop zwarte puin met daarin resten van meubels, kledingstukken, kinderspeelgoed en verwarmingen is het enige wat te zien is. "Dit was een mooi oud en idyllische huisje", zegt een voorbijganger.

Woensdagavond iets voor acht uur brak er brand uit. Daardoor was ook de stroom in de straat uitgevallen. Niemand was aanwezig in het huis toen de brand uitbrak. Donderdagochtend wordt er nog nageblust door de brandweer. In de laatste resten van wat ooit een schuurtje was is opnieuw brand uitgebroken.

"Mijn man was echt in paniek."

De bewoners van het huis komen donderdagochtend voor het eerst kijken naar hun volledig verwoeste woning. Ze zijn te emotioneel om iets te zeggen. In de puinhopen zoeken ze nog naar iets wat ze mee kunnen nemen.

Buurtbewoners vinden het erg voor de mensen maar snappen wel waarom de brand zo fel was. "Het was daarbinnen één grote rommel. Ze lieten alles liggen", vertelt een buurman. De buurvrouw beseft een dag later nog niet helemaal wat er allemaal gebeurd is. "Ik was onderweg naar huis toen ik gebeld werd dat er brand was. Mijn man was echt in paniek."

"Ik heb zoiets nog nooit gezien."

De vrouw woont slechts twee maanden in het huis en is urenlang bang dat haar nieuwe plekje ook verwoest wordt. "Binnen zijn een aantal muren ook zwart geworden. Het was al aan het smeulen binnen. Het scheelde maar een haar of ons huis was er ook aangegaan." Schade aan muren en daken heeft ze, hoe erg het is weet ze nog niet. Om half vier in de nacht mag ze samen met haar gezin pas terug het huis in. Duidelijk is dat er schade is aan muren en daken maar ze heeft nog geen idee hoe groot de schade is. Jan was ooggetuige en zag metershoge vlammen boven de huizen uitkomen. "Ik heb zoiets nog nooit gezien. Het was een grote chaos. Respect voor de brandweermannen. Ze stonden zelfs op het platdak tegen de vlammen te vechten. De mensen die hier wonen hebben niks meer, dat vind ik echt heel erg. Al is het wel een geluk dat er geen slachtoffers zij gevallen."

Van het huis is weinig over (foto: Noël van Hooft).

