Jongeren in Roosendaal krijgen eigen stembus bij verkiezingen
Stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen mag vanaf je achttiende jaar. Maar in Roosendaal maken ze hiervoor een uitzondering. Hier krijgen ook jongeren tussen 10 en 17 jaar de kans om een stembiljet in te vullen op 18 maart.
“Waarom zouden alleen volwassenen bepalen hoe Roosendaal eruitziet. Beslissingen van vandaag gaan ook over de toekomst van jongeren. Dan is het logisch dat we hen vragen wat zij belangrijk vinden,” zegt burgemeester Mark Buijs van de stad.
In vrijwel alle stembureaus staat een speciale stembus waar de jonge inwoners hun mening kunnen geven over uiteenlopende onderwerpen. Het gaat daarbij om thema’s zoals wonen, veiligheid, onderwijs en cultuur. Op het biljet mogen ze maximaal drie onderwerpen aankruisen en eventueel hun eigen ideeën toevoegen.
Het idee voor de jongerenstembus ontstond na gesprekken met jongeren uit Roosendaal. Veel van hen gaven aan dat ze zich betrokken voelen bij hun omgeving, maar dat de lokale politiek vaak ver weg lijkt.
"Wanneer jongeren merken dat hun mening serieus wordt genomen, is de kans groter dat ze later ook echt gaan stemmen.”
Mark Buijs: “We willen jongeren niet alleen uitleggen hoe democratie werkt, maar ze het ook laten ervaren. Wanneer jongeren merken dat hun mening serieus wordt genomen, is de kans groter dat ze later ook echt gaan stemmen.”
KiesKennis
Twijfel je nog over je keuze bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2026? Met KiesKennis, een AI-verkiezingschatbot van regionale omroepen waaronder Omroep Brabant, kun je vragen stellen over thema’s in jouw gemeente en de standpunten van politieke partijen. De chatbot geeft geen stemadvies, maar helpt je wel betrouwbare informatie te vinden.
Na de verkiezingen worden alle stemmen verzameld en verwerkt in een zogenoemde jongerenagenda. Deze agenda wordt aangeboden aan de nieuwe gemeenteraad, zodat duidelijk wordt welke onderwerpen jongeren belangrijk vinden voor de toekomst van Roosendaal.
Hier lees je alles over de gemeenteraadsverkiezingen 2026 in Brabant.