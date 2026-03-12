Jongeren in Roosendaal krijgen eigen stembus bij verkiezingen

Stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen mag vanaf je achttiende jaar. Maar in Roosendaal maken ze hiervoor een uitzondering. Hier krijgen ook jongeren tussen 10 en 17 jaar de kans om een stembiljet in te vullen op 18 maart.

“Waarom zouden alleen volwassenen bepalen hoe Roosendaal eruitziet. Beslissingen van vandaag gaan ook over de toekomst van jongeren. Dan is het logisch dat we hen vragen wat zij belangrijk vinden,” zegt burgemeester Mark Buijs van de stad.

In vrijwel alle stembureaus staat een speciale stembus waar de jonge inwoners hun mening kunnen geven over uiteenlopende onderwerpen. Het gaat daarbij om thema’s zoals wonen, veiligheid, onderwijs en cultuur. Op het biljet mogen ze maximaal drie onderwerpen aankruisen en eventueel hun eigen ideeën toevoegen.

Het idee voor de jongerenstembus ontstond na gesprekken met jongeren uit Roosendaal. Veel van hen gaven aan dat ze zich betrokken voelen bij hun omgeving, maar dat de lokale politiek vaak ver weg lijkt.