PSV krijgt zondag 22 maart nieuwe kans op de titel, dit zijn de scenario's

Het gebeurt bijna nooit, maar er zullen veel PSV-supporters zondag 22 maart juichen voor Ajax. Winnen de Amsterdammers namelijk van Feyenoord, dan is PSV later die dag kampioen bij een overwinning op Telstar.

PSV kreeg dit weekend de eerste kans op de titel, maar verloor zaterdagavond met 2-3 van NEC . Zondagmiddag won Feyenoord met 2-1 van Excelsior en daardoor is het gat op de ranglijst verkleind tot zestien punten in het voordeel van de Eindhovenaren.

Geen huldiging dus op maandag 16 maart, maar zeer waarschijnlijk wel op tweede paasdag, maandag 6 april. Daarvoor heeft PSV twee kansen. Te beginnen op zondag 22 maart. Feyenoord krijgt dan om 14.30 uur Ajax op bezoek. Bij winst van de Amsterdammers, is PSV bij een overwinning op Telstar (aftrap 16.45 uur) kampioen. Als Feyenoord minimaal een punt pakt, dan is de derde kans voor PSV op zaterdag 4 april thuis tegen FC Utrecht.

Wedstrijd volgen in de stad

PSV heeft op zondag 22 maart dus niet alles in eigen hand. "Daarom is besloten om geen public viewing (het kijken op grote schermen in de stad, red.) te organiseren. Supporters kunnen de wedstrijd wel gewoon in cafés bekijken", zegt een woordvoerder van de gemeente Eindhoven.

Ga je dus nog de kroeg in om een eventueel kampioenschap te vieren? Reken er dan niet op dat de deuren voor deze speciale PSV-dag langer openblijven. De gemeente Eindhoven houdt vast aan de normale sluitingstijden.

Vuurwerkverbod

Op deze dag, ook tijdens de huldiging, geldt een verbod op het afsteken van vuurwerk. Volgens burgemeester Jeroen Dijsselbloem is het afsteken van fakkels gevaarlijk. Bezoekers mogen geen tassen meenemen, ook geen handtassen. Er staan beveiligers om hierop te controleren.