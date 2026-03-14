PSV moet titelfeest uitstellen na nederlaag tegen NEC
Supporters van PSV hoeven voor komende maandag geen vrij te vragen voor de huldiging. De Eindhovenaren verloren zaterdagavond met 2-3 van NEC, en daardoor kunnen ze dit weekend nog geen kampioen worden.
Vooraf waren veel supporters van PSV ervan overtuigd dat hun ploeg NEC zou verslaan en nog dit weekend de titel in de Eredivisie zou pakken. De Nijmegenaren lieten voor rust echter zien dat ze niet voor niets strijden om een Champions League-ticket en eerder deze maand PSV uitschakelden in de KNVB Beker.
Het was NEC dat na 20 minuten spelen op 0-1 kwam. Bryan Linssen brak door en verschalkte doelman Matej Kovar met een harde knal. PSV reageerde snel en was via Ricardo Pepi dicht bij de gelijkmaker, maar doelman Jasper Cillessen bracht knap redding.
NEC bleef voor rust de gevaarlijkste ploeg en liet via Linssen na een half uur een aardige kans liggen om de stand te verdubbelen. Na 38 minuten scoorde Linssen wel, toen hij profiteerde van slap verdedigen van Yarek Gasiorowski en niet al te best keeperswerk van Kovar. Linssen maakte in de aanname hands, maar dat werd door scheidsrechter Joey Kooij en de VAR niet beoordeeld als een overtreding.
Het werd kort voor het rustsignaal nog 1-2 toen rechtsback Kiliann Sildillia alert reageerde op een kopbal van Ismael Saibari.
Met Myron Boadu voor Gasiorowski koos Bosz voor een extra aanvaller in de jacht op de 2-2. Boadu betaalde het vertrouwen bijna uit met een goal, maar Cillessen hield zijn doel schoon. PSV was dan wel de bovenliggende partij, maar het was NEC dat scoorde. Youssef El Kachati stond pas een paar minuten in het veld toen hij met een vlammend schot de opnieuw niet overtuigende Kovar verschalkte: 1-3.
Linssen deed de thuisploeg kort na de derde Nijmeegse goal nog bijna meer pijn, maar meerdere grote kansen wist hij niet in goals om te zetten. PSV scoorde wel via Saibari, al was dat in buitenspelpositie. De 1-3 bleef in een teleurstellende slotfase lang op het scorebord staan, tot diep in de extra tijd. Invaller Couhaib Driouech schoot de 2-3 tegen het net, maar dichterbij kwam PSV niet. Zo liepen de Eindhovenaren tegen de derde nederlaag dit Eredivisieseizoen aan.
Nieuwe kans
PSV kan de huldiging op maandag 16 maart uit het hoofd zetten, maar krijgt de komende weken nieuwe kansen op de titel. Te beginnen volgende week, 22 maart, uit bij Telstar, al is het daarbij afhankelijk van de resultaten van de ploegen eronder.