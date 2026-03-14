PSV moet titelfeest uitstellen na nederlaag tegen NEC

Supporters van PSV hoeven voor komende maandag geen vrij te vragen voor de huldiging. De Eindhovenaren verloren zaterdagavond met 2-3 van NEC, en daardoor kunnen ze dit weekend nog geen kampioen worden.

Vooraf waren veel supporters van PSV ervan overtuigd dat hun ploeg NEC zou verslaan en nog dit weekend de titel in de Eredivisie zou pakken. De Nijmegenaren lieten voor rust echter zien dat ze niet voor niets strijden om een Champions League-ticket en eerder deze maand PSV uitschakelden in de KNVB Beker. Het was NEC dat na 20 minuten spelen op 0-1 kwam. Bryan Linssen brak door en verschalkte doelman Matej Kovar met een harde knal. PSV reageerde snel en was via Ricardo Pepi dicht bij de gelijkmaker, maar doelman Jasper Cillessen bracht knap redding.

NEC bleef voor rust de gevaarlijkste ploeg en liet via Linssen na een half uur een aardige kans liggen om de stand te verdubbelen. Na 38 minuten scoorde Linssen wel, toen hij profiteerde van slap verdedigen van Yarek Gasiorowski en niet al te best keeperswerk van Kovar. Linssen maakte in de aanname hands, maar dat werd door scheidsrechter Joey Kooij en de VAR niet beoordeeld als een overtreding. Het werd kort voor het rustsignaal nog 1-2 toen rechtsback Kiliann Sildillia alert reageerde op een kopbal van Ismael Saibari.

Ismael Saibari stevig op de huid gezeten door NEC-middenvelder Darko Nejašmić (foto: Maurice van Steen / ANP).