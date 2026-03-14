PSV maakt zich op voor kampioensfeest, maar dit moet jij weten

Gisteren om 21:15 • Aangepast gisteren om 22:33
De spelers van PSV bij een eerdere huldiging (foto: Rob Engelaar/ANP).
Dat PSV de derde landstitel op rij pakt, is bijna een zekerheidje. Na de nederlaag tegen NEC zaterdagavond is er geen huldiging op maandag 16 maart, maar wanneer is het wel feest in Eindhoven?

Leon Voskamp

De eerste kans op de titel was dit weekend. Een overwinning van PSV op NEC was noodzakelijk, en dan moest Feyenoord op zondag verliezen van Excelsior. Door de 2-3 nederlaag tegen de Nijmegenaren konden de plannen voor de huldiging op maandag 16 maart de prullenbak in.

Zondag 22 maart (uit bij Telstar) krijgt PSV een nieuwe kans op de titel, al is dat afhankelijk van nummer twee Feyenoord. Als de Rotterdammers namelijk de komende twee thuiswedstrijden tegen Excelsior en Ajax winnen, dan is de kampioenswedstrijd van PSV op zaterdag 4 april thuis tegen FC Utrecht. Een kampioensfeest barst dan los op maandag 6 april.

Wedstrijd volgen in de stad
Stel, je zit niet in het stadion bij de wedstrijd van PSV, maar je wil de wedstrijd wel kijken? Op zondag 22 maart komen er in de Eindhovense binnenstad grote schermen te staan op diverse locaties:

  • Het Stadhuisplein;
  • De Markt;
  • De overlooplocaties: 18 Septemberplein, Stationsplein, Catharinaplein en de Oude Stadsgracht.

Vuurwerkverbod
Op deze locaties geldt, ook tijdens de huldiging, een verbod op het afsteken van vuurwerk. Volgens burgemeester Jeroen Dijsselbloem is het afsteken van fakkels gevaarlijk. Bezoekers mogen geen tassen meenemen, ook geen handtassen. Er staan beveiligers om hierop te controleren.

De kroeg in?
Ga je nog de kroeg in om het kampioenschap te vieren? Reken er dan niet op dat de deuren voor deze speciale PSV-dag later dichtgaan. De gemeente Eindhoven houdt vast aan de normale sluitingstijden.

