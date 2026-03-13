112-nieuws: Politie belaagd met vuurwerk en stenen na voetbalwedstrijd in Roosendaal • Vrachtwagen strandt op A77 bij Beugen

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

11:04 Politie belaagd met vuurwerk en stenen na voetbalwedstrijd in Roosendaal De politie heeft de afgelopen weken twaalf mannen (van 16 tot 43 jaar oud) aangehouden voor geweld na een voetbalwedstrijd in Roosendaal. De verdachten zouden in januari agenten hebben belaagd met zwaar vuurwerk en stenen. Vier agenten liepen hierbij mogelijk blijvende gehoorschade op. Lees verder

06:54 Vrachtwagen strandt op A77 bij Beugen Een vrachtwagen strandde vrijdagochtend vroeg op de A77 bij Beugen. De brandweer deed onderzoek en ontdekte dat er sprake was van een technisch defect, waarschijnlijk bij de turbo. Lees verder

05:44 Van fatbike naar ‘fastbike’: politie grijpt in bij snelheidsduivel Een fatbiker moest donderdagnacht zijn fatbike inleveren bij de politie. Zij zagen hem op de parallelweg naast de A2 bij Vught rijden met enorme snelheid. Lees verder