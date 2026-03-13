Rudi (47) overleed na vechtpartij, verdachte beroept zich op noodweer

Rudi werd zo zwaar geschopt en geslagen in een park in Roosendaal dat hij een dag later overleed. Vrijdag was er voor het eerst een openbare zitting in de rechtbank over deze fatale mishandeling. Tijdens de zitting bleek dat de verdachte zich beroept op zelfverdediging. Hij werd beledigd en belaagd door Rudi, is zijn verhaal. Maar ooggetuigen zagen iets anders. En wat zocht de verdachte op met ChatGPT?

Willem-Jan Joachems Geschreven door

Op maandag 6 oktober kregen hulpdiensten een melding van een incident in het Vrouwenhof, een park aan de rand van het centrum van Roosendaal. Daar lag een man zwaar gewond en bewusteloos op de grond. Een dag later overleed hij in het ziekenhuis aan zware verwondingen aan zijn hoofd. Het ging om de 47-jarige Rudi uit Bergen op Zoom. Na bijna twee maanden speuren, arresteerde de politie op 1 december een verdachte.

'De afgelopen twee weken was hij ontzettend zenuwachtig en weemoedig over de toekomst.'

Het gaat om Ayoub E.H. Een Roosendaler van 21. Hij moest vrijdag voor het eerst in het openbaar verschijnen in de rechtbank in Breda maar hij was op het laatste moment toch achtergebleven in het huis van bewaring in Dordrecht. "Hij heeft zich net ziek gemeld aan de telefoon. Niet duidelijk wat hij heeft," vertelde zijn advocaat de rechtbank. "De afgelopen twee weken was hij ontzettend zenuwachtig en weemoedig over de toekomst." Ze ging in op de gebeurtenissen toen, zoals het zou zijn gegaan volgens Ayoub. "Het begon nadat het slachtoffer (Rudi) zich vreemd gedroeg en crack aanbood. Ayoub heeft meerdere keren gezegd dat hij weg moest gaan. Het slachtoffer beledigde zijn geloof en zijn ouders. Ayoub zei dat hij moest ophouden. Rudi sloeg hem toen met een tas met flessen. En daarna greep Rudi hem in zijn kruis en kneep hem in de ballen."

Vervolgens verdedigde Ayoub zich, volgens de advocate. Hij haalde Rudi onderuit en schopte hem. "De trappen waren bedoeld als waarschuwing", zo las ze in zijn verklaring. Ze noemde het noodweer. Dat is juridisch een ander woord voor zelfverdediging. De advocate wees op de vele tegenstrijdige verklaringen en de onduidelijke doodsoorzaak en vroeg om vrijlating. Maar de officier van justitie vindt dat de advocate wel erg leunt op het verhaal van Ayoub. Want ooggetuigen, zoals medewerkers van de groenvoorziening, hebben iets anders gezien. En er is ook een belastende verklaring van een man die in dezelfde groep aan het chillen was toen toen de vechtpartij uitbrak. Ze zagen Ayoub slaan.

'Het gaat om de zoektermen, weken na de gebeurtenissen. Vragen die hij aan ChatGPT heeft voorgelegd.'