Oude stallen op tijd vernieuwen lukt niet, honderden boeren slaan alarm

In december stemde Provinciale Staten in met aanpassing van het stikstofbeleid voor boeren. Voor 1 juli moeten zij aangeven op welke manier ze hun stallen aanpassen om aan hun stikstofopdracht te voldoen. Maar dat is helemaal niet haalbaar, slaat een adviesbureau namens enkele honderden boeren alarm bij de provincie. Zij vragen om meer tijd.

Het was het, voorlopige, eindpunt van een ellenlange discussie. In december gaf Provinciale Staten een klap op het nieuwe stikstofbeleid voor boeren. Protesten en bedreigingen gingen eraan vooraf, maar uiteindelijk werd ingestemd met enkele belangrijke aanpassingen zodat boeren hun stikstofuitstoot moesten aanpassen. In december werd besloten dat boeren geen vergunning meer nodig om hun verouderde stallen te verduurzamen en dat ze maatregelen mogen kiezen uit een 'menukaart' om hun stikstofuitstoot fors te verminderen. Innovatieve systemen

Volgens het plan van Gedeputeerde Staten werkt elke veehouder straks stapsgewijs toe naar een eigen stikstofdoel. Hoe boeren aan hun doel voldoen, mogen ze zelf bepalen. De provincie maakt daarvoor een 'menukaart' met maatregelen gebaseerd op 'wetenschappelijke consensus', waaruit boeren kunnen kiezen. Op die lijst staan bijvoorbeeld innovatieve systemen, voer- en stalmaatregelen, zogeheten natuurinclusief werken en minder dieren houden.