Oude stallen op tijd vernieuwen lukt niet, honderden boeren slaan alarm
In december stemde Provinciale Staten in met aanpassing van het stikstofbeleid voor boeren. Voor 1 juli moeten zij aangeven op welke manier ze hun stallen aanpassen om aan hun stikstofopdracht te voldoen. Maar dat is helemaal niet haalbaar, slaat een adviesbureau namens enkele honderden boeren alarm bij de provincie. Zij vragen om meer tijd.
Het was het, voorlopige, eindpunt van een ellenlange discussie. In december gaf Provinciale Staten een klap op het nieuwe stikstofbeleid voor boeren. Protesten en bedreigingen gingen eraan vooraf, maar uiteindelijk werd ingestemd met enkele belangrijke aanpassingen zodat boeren hun stikstofuitstoot moesten aanpassen.
In december werd besloten dat boeren geen vergunning meer nodig om hun verouderde stallen te verduurzamen en dat ze maatregelen mogen kiezen uit een 'menukaart' om hun stikstofuitstoot fors te verminderen.
Innovatieve systemen
Volgens het plan van Gedeputeerde Staten werkt elke veehouder straks stapsgewijs toe naar een eigen stikstofdoel. Hoe boeren aan hun doel voldoen, mogen ze zelf bepalen. De provincie maakt daarvoor een 'menukaart' met maatregelen gebaseerd op 'wetenschappelijke consensus', waaruit boeren kunnen kiezen. Op die lijst staan bijvoorbeeld innovatieve systemen, voer- en stalmaatregelen, zogeheten natuurinclusief werken en minder dieren houden.
Afgesproken werd dat veehouders voor 1 juli van dit jaar bij de provincie zouden melden op welke manier ze aan hun stokstofopdracht zouden gaan voldoen. Maar dat is totaal niet haalbaar, blijkt vrijdag uit een brief van Van Dun Advies aan Provinciale Staten.
Veroorzaakt onrust
Van Dun Advies zegt te spreken namens enkele honderden boeren. "Wij maken ons grote zorgen over de uitvoerbaarheid van deze koers, de enorme impact op bedrijfsvoering en investeringsruimte en de onrust die dit veroorzaakt", staat in de brief.
Vooral voor de kleinere boerenbedrijven zijn de zorgen groot, zegt Van Dun. "In het bijzonder raakt dit de kleinere gezinsbedrijven, voor wie het tempo en de stapeling van verplichtingen het verschil kan betekenen tussen doorgaan of stoppen. De aanpassing van bestaande stallen is geen administratieve exercitie maar een ingreep met grote praktische, technische én financiële gevolgen. In veel gevallen gaat het om maatwerk per locatie."
Onvoldoende doordachte beslissingen
Dit zorgt er volgens het adviesbureau voor dat de deadline van 1 juli simpelweg niet gehaald kan worden. "Nu wordt het binnen enkele maanden gepropt. Dit leidt tot stress en onvoldoende doordachte beslissingen."
Namens de boeren vraagt Van Dun Advies om meer tijd voor de uitvoering van alle nieuwe eisen die de provincie gesteld heeft.