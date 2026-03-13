Zussen herkenden hun schietende broer toen ze voor de tv zaten
Grillroom Sofar in Roosendaal was vorig jaar zeker acht keer doelwit. Er gingen bommen af, er werd op de zaak geschoten en mannen trapten de deur in. De politie denkt dat ze een van de schutters hebben gepakt. Op een eerste tussentijdse zitting bleek hoe de politie hem op het spoor kwam: zijn zussen herkenden hem op televisie in Opsporing Verzocht en tipten de politie.
Grillroom Sofram Roosendaal werd in de vroege ochtend van 25 juli beschoten. Op beelden van een bewakingscamera was een schietende man te zien. Hij droeg een capuchon maar zijn gezicht was onbedekt. Hij vluchtte op een elektrisch stepje.
Er volgde een tv-oproep in Bureau Brabant. Bewakingsbeelden werden getoond. Toen ook Opsporing Verzocht ze uitzond volgde herkenning, door twee zussen.
Pinnen
Zijn zaak stond vrijdagmiddag gepland maar de man zelf wilde in zijn cel blijven. Zijn advocaat was er wel. Die vond de herkenning van de zussen maar vaag. De verhouding tussen broer en beide zussen zou niet best zijn. En ja, de man uit het Gelderse Tiel pinde kort voor de aanslag in de buurt van Roosendaal, terwijl er geen enkele reden of geen uitleg was om daar te zijn. Maar is dat bewijs?
Hij vertelde dat de man uit Tiel schulden heeft maar ook uitzicht op een baan om wat aan zijn schulden te doen. Of de rechters hem wilden vrijlaten.
Onrust
De officier verzetten zich daartegen. Ze sprak van een 'heftig feit dat onrust heeft teweeggebracht'. Ze vertelde dat de man uit Tiel eerder in aanraking met politie en justitie was voor soortgelijke feiten, zonder details te geven. Daarom adviseert de reclassering hem in voorarrest te houden.
De rechtbankvoorzitter was het daar mee eens. Er zijn heldere camerabeelden. Dan was er die herkenning door twee zussen en een opsporingsambtenaar. En ook verdacht is die pintransactie in de buurt van Roosendaal, terwijl er geen duidelijke link is tussen die plek en de man uit Tiel. Er zijn ook berichten op zijn telefoon gevonden die om uitleg vragen.
En zo blijft de man uit Tiel de komende maanden in de cel. Tot zijn proces eind mei.
Grillroom geteisterd
Het was niet de enige aanslag op de Roosendaalse eetzaak aan de Rembrandtgalerij in Roosendaal. Die werd tussen eind mei tot en met juli 2025 geteisterd. Er waren zeker acht aanslagen.
Tot nu toe zijn voor zover bekend twee arrestaties verricht. Naast de man van 31 uit Tiel werd bekend dat op 15 januari een Rotterdammer (26) was gearresteerd voor een aanslag in de nacht van 28 op 29 juli. Die nacht ging er een explosief af. Ruiten sneuvelden en het pand liep schade op van een beginnend brandje.
Sluiting
De burgemeester van Roosendaal sloot de zaak voor drie maanden. In oktober wees hij de Rembrandtgalerij en omgeving aan als veiligheidsrisicogebied. Op die manier kan de politie iedereen in het gebied preventief fouilleren.
"We zijn al jaren bezig met de veiligheid op en rond de Rembrandtgalerij. Er hangen extra camera’s, maar dat houdt helaas niet iedereen tegen. Ook het feit dat de politie meer aanwezig is, lijkt vooralsnog weinig te helpen. Vandaar dat we nu een volgende stap nemen", zei burgemeester Mark Buijs in oktober.
Over de achtergronden van de aanslagen is niks bekend.