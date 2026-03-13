Zussen herkenden hun schietende broer toen ze voor de tv zaten

Grillroom Sofar in Roosendaal was vorig jaar zeker acht keer doelwit. Er gingen bommen af, er werd op de zaak geschoten en mannen trapten de deur in. De politie denkt dat ze een van de schutters hebben gepakt. Op een eerste tussentijdse zitting bleek hoe de politie hem op het spoor kwam: zijn zussen herkenden hem op televisie in Opsporing Verzocht en tipten de politie.

Grillroom Sofram Roosendaal werd in de vroege ochtend van 25 juli beschoten. Op beelden van een bewakingscamera was een schietende man te zien. Hij droeg een capuchon maar zijn gezicht was onbedekt. Hij vluchtte op een elektrisch stepje.

Er volgde een tv-oproep in Bureau Brabant. Bewakingsbeelden werden getoond. Toen ook Opsporing Verzocht ze uitzond volgde herkenning, door twee zussen.

Pinnen

Zijn zaak stond vrijdagmiddag gepland maar de man zelf wilde in zijn cel blijven. Zijn advocaat was er wel. Die vond de herkenning van de zussen maar vaag. De verhouding tussen broer en beide zussen zou niet best zijn. En ja, de man uit het Gelderse Tiel pinde kort voor de aanslag in de buurt van Roosendaal, terwijl er geen enkele reden of geen uitleg was om daar te zijn. Maar is dat bewijs?

Hij vertelde dat de man uit Tiel schulden heeft maar ook uitzicht op een baan om wat aan zijn schulden te doen. Of de rechters hem wilden vrijlaten.



Onrust

De officier verzetten zich daartegen. Ze sprak van een 'heftig feit dat onrust heeft teweeggebracht'. Ze vertelde dat de man uit Tiel eerder in aanraking met politie en justitie was voor soortgelijke feiten, zonder details te geven. Daarom adviseert de reclassering hem in voorarrest te houden.