Arrestatieteams doen invallen in Tilburg, ook in de buurt van synagoge

Arrestatieteams hebben vrijdagmiddag invallen gedaan in een appartementencomplex aan de Magazijnstraat en de Lage Witsiebaan in Tilburg. Of er mensen zijn aangehouden is niet bekend.

Bij de invallen waren ook recherche en agenten uit Rotterdam aanwezig. Of de invallen iets te maken hebben met de aanslag op de synagoge in Rotterdam kan de politie niet bevestigen.

Het appartement aan de Magazijnstraat ligt op steenworp afstand van een synagoge. Een woordvoerder van de Liberaal Joodse Gemeenschap Brabant liet vrijdag al weten dat de beveiliging van de synagoge wordt aangescherpt, na de aanslag waarbij vier Tilburgers werden opgepakt.