Weggelopen Nilla herkende baasje niet meer, viel kilo's af, maar is terug

Herdershond Nilla glipte er 10 dagen geleden tussenuit in Tilburg en dat zorgde voor gevaarlijke situaties. In haar angst rent ze zonder op - of omkijken drukke straten over. Mede daarom werd een enorme zoektocht op poten gezet. Vrijdagavond had die succes. Nilla werd gevangen met een 'Missy Trap'.

De afgelopen anderhalve week werd Nilla meerdere keren gezien, ook door haar baasje. "Wat frustrerend was, is dat ze dan toch besloot weg te rennen", vertelt Annemarie Ribberink van Hondenzoekteam Tilburg. "Honden die zwerven belanden vaak in een 'wildmodus' waarin ze hun eigen baasje niet meer herkennen. Dat is hier ook gebeurd."

Als een prinses ligt Nilla thuis op haar stoel (foto: Hondenzoekteam Tilburg)

"Met nachtcamera's konden we zien dat ze later opnieuw die plekken bezocht om te snuffelen", gaat Ribberink verder. Uiteindelijk bracht een geavanceerde val met zelfsluitende deuren op een van die plekken uitkomst.

"Vanuit Zeewolde bracht een vrijwilliger die zogenaamde Missy Trap mee", zegt ze. "Toen was het raak en is het gelukt Nilla en baasje te herenigen. Toen ze elkaar zagen kreeg je kippenvel. Het baasje huilde van geluk en Nilla kwispelde, knuffelde en sprong erop los." Nilla komt oorspronkelijk uit Spanje en woont sinds 3 jaar in Tilburg. Het was bekend dat Nilla bangig is en snel schrikt en dan wil uitbreken. Al die jaren is het goed gegaan door thuis altijd deuren gesloten te houden. Dit keer stapte onverwacht iemand door de voordeur terwijl Nilla in de gang was.

Enkele seconden vooradat Nilla in de Missy Trap stapt (foto: Hondenzoekteam Tilburg).

Na tien dagen kunnen Ribberink en het baasje opgelucht ademhalen. Nilla is weer veilig thuis. "Het waren intense dagen waarin we met vrijwilligers 48 uur aan een stuk de wacht hebben gehouden bij een camera die een val in de gaten hield, zonder succes. Twee keer heeft een speurhond ons bij Nilla gebracht, maar ze liet zich niet vangen omdat ze zo bang is aangelegd."

De zoektocht werd zo groots aangepakt omdat Nilla vaker was gezien tijdens het oversteken van drukke wegen in Tilburg. "We wilden voorkomen dat Nilla werd aangereden, maar ook dat automobilisten bij een uitwijkmanoeuvre in een gevaarlijke situatie belanden", vertelde Ribberink eerder aan Omroep Brabant. Nilla is door haar zwerftocht wat kilo's afgevallen en ook haar voetkussentjes hebben eronder geleden.