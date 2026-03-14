Efteling-publiekstrekker nog weken dicht vanwege probleem met fundering

De populaire Eftelingattractie Baron 1898 blijft nog tot eind april dicht. Er is een probleem met de fundering. Dat laat een woordvoerder van het attractiepark in Kaatsheuvel weten. De omgeving van de achtbaan is volledig afgesloten.

Baron 1898 ging op 5 maart onverwacht dicht en zou eigenlijk op 9 maart weer open gaan. Die datum werd al aangepast naar 16 maart, nu wordt rekening gehouden met 30 april. "Het herstel moet zorgvuldig gebeuren en dat kost tijd", legt de woordvoerder aan Omroep Brabant uit na berichtgeving van pretparksite Looopings. "Dit is natuurlijk vervelend voor gasten die zich hierop verheugden, maar veiligheid staat bij ons altijd op de eerste plaats", zegt hij. De oorzaak ligt volgens Looopings bij de fundering aan het eind van het parcours, bij de bocht vóór de remmen.

Baron 1898 was begin september vorig jaar ook al langere tijd dicht. Toen ging het om twee maanden, vanwege gepland onderhoud. De achtbaan - een zogenoemde dive coaster - was zo'n tien jaar oud en kreeg een eerste grote onderhoudsbeurt. Tijdens dat onderhoud stonden uiteenlopende werkzaamheden op de planning, variërend van het controleren en waar nodig vervangen van verschillende mechanische onderdelen van de achtbaan tot een nieuwe schilderbeurt.

Op 1 mei wordt vlakbij de Baron de nieuwe attractie Hooghmoed geopend. Deze attractie voor kinderen vanaf 90 centimeter lengte bestaat uit drie torens met daar omheen stoeltjes. Die worden omhoog gehesen en later losgelaten, waardoor mensen op hoge snelheid een vrije val maken.