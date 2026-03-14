VvE-beheerder stal 6 ton, deze deskundige weet hoe je spaarpot veilig houdt

Al jaren geeft Maarten den Ouden tips aan flatbewoners over hoe hun gezamenlijke spaarpotje voor onderhoudswerkzaamheden veilig blijft voor frauduleuze beheerders en penningmeesters. Vrijdag bleek in Waalwijk een beheerder van negentig appartementencomplexen de bewoners voor bijna zes ton te hebben opgelicht.

Minder verleidelijk "Allereerst: zorg dat er altijd naast de beheerder nog iemand de bankrekening in de gaten houdt", zegt Den Ouden. "Alleen al de wetenschap dat je betrapt kunt worden, maakt de fraude minder verleidelijk en gemakkelijk. Nog beter is het wanneer voor het doen van grote uitgaven altijd twee handtekeningen nodig zijn."

In Waalwijk bleek vrijdag dat niet de penningmeester van een flat dit geld verduisterd heeft, maar een beheerder van een bedrijf dat het geld van 90 VvE's beheerde. In totaal verdween hierdoor 590.000 euro . Hierdoor zijn tientallen zo niet honderden huishoudens gedupeerd.

Volgens de registeraccountant is deze vorm van fraude simpel tegen te gaan. "Ik begeleid bewoners van appartementencomplexen die worstelen met hun gezamenlijke administratie en uitgaven voor onderhoud. Met deze twee tips voorkom je dat iemand in de verleiding komt om dit gemeenschappelijk spaarpotje te misbruiken."

Een tweede tip is om iedere bewoner een melding te laten krijgen wanneer er geld wordt afgeschreven van de rekening van VvE, Vereniging van Eigenaren. "Ook dit zorgt ervoor dat de verleiding minder wordt", legt Den Ouden uit.

Geen toename

In de praktijk blijk het moeilijk om vrijwilligers te vinden die in het bestuur willen zitten van een VvE. Vaak worden daarom de administratie en financiën uitbesteed aan een bedrijf dat ook het onderhoud regelt. Iedereen kan zo'n bedrijf beginnen, ook mensen met kwade bedoelingen. Daarom is het volgens Den Ouden zaak dat in elk geval één bewoner de bankrekening kan controleren.

Er worden steeds meer appartementengebouwen gebouwd en daardoor komen er steeds meer VvE's. Toch merkt Den Ouden niet dat er ook een toename is van fraude in VvE's. "Toen ik tien jaar geleden tijdens een workshop vroeg wie wel eens naar de gezamenlijke bankrekening keek, gingen er amper vingers in de lucht. Tegenwoordig gaan er vaker vingers omhoog. Het aantal meldingen van fraude stijgt ook niet."

Zuur en duur

Als het dan toch misgaat, is dat zuur en duur voor de bewoners. "Ze moeten vooral aangifte doen" zegt Maarten den Ouden. Mogelijk krijgt de fraudeur dan een strafblad en sta je sterker bij een civiele procedure om geld terug te krijgen. In het geval van Waalwijk verwacht ik niet dat de slachtoffers veel terugzien van hun inleg omdat de beheerder failliet is."

Voor de getroffen bewoners zit er dan niks anders op dan hun maandelijkse bijdrage te verhogen en hun spaargeld aan te spreken of lening af te sluiten bij acute noodzakelijke onderhoudsmaatregelen. "Geloof me het is echt niet moeilijk om de uitgaven de controleren. Echt iedereen kan het", wil Maarten den Ouden iedereen meegeven.