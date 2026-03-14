Nederlaag tegen NEC doet pijn bij PSV: 'Heel slecht verdedigd'

'Doodziek' was Peter Bosz zaterdagavond na de 2-3 nederlaag tegen NEC. De trainer van PSV vond het een frustrerende avond. "Verliezen doet pijn aan je donder, ik kan er slecht tegen."

Eerder deze maand verloor PSV in de KNVB Beker al van NEC. Zaterdagavond waren de Nijmegenaren ook in de Eredivisie te sterk . Vooral de eerste helft was volgens Bosz heel slecht. "Het lukte niet om onder hun druk uit te komen en we verloren de duels. Het was niet zo dat we constant onder druk stonden, maar als je ziet hoe de goals ontstaan, dan is dat heel slecht verdedigd. Ze schoten de bal weg en wij anticipeerden niet goed."

In de tweede helft bracht Bosz spits Myron Boadu in de hoop NEC terug te dringen. "Daarin hoopten we dat ze iets anders moesten gaan doen. We kregen door deze keuze meer grip en er volgde de beste fase van de wedstrijd. Alleen moet je dan wel scoren en vervolgens kregen we de 1-3 om de oren."

Tijdens de persconferentie ging het ook over de 0-2, waarbij NEC-aanvaller Bryan Linssen hands maakte. Scheidsrechter Joey Kooij en de VAR zagen er geen overtreding in. "Iedereen heeft de beelden gezien, maar hier heb je de VAR voor", zegt Bosz. "Waarom ze dit beslissen moet je aan hen vragen en de KNVB. Al moet ik eerlijk zeggen dat de handsbal niet het verschil heeft gemaakt. Ik moet NEC een compliment geven, er is maar één club die op deze manier voetbalt."

Waar Bosz wel tevreden over was, was over de aanvallende invallers. "Ze zorgden meteen voor dreiging en droegen iets bij aan wat we graag willen zien. Helaas waren een aantal jongens vanavond ondermaats.”