Krezip gaat weer theaters in: 'Rentree van 2024 smaakt naar meer'

Krezip duikt eind dit jaar en begin 2027 weer de theaters in. De Tilburgse band van leadzangeres Jacqueline Govaert doet onder meer Tilburg en Eindhoven aan.

In 2024 stond Krezip voor het eerst sinds bijna twintig jaar weer eens op het theaterpodium en dat smaakt de band naar meer, zo laat Krezip weten op Instagram. "Waar we dit de eerste keer, lang geleden, allemaal een beetje onwennig vonden vinden we het spelen in zo’n intieme setting nu een van de leukste dingen om te doen. Dus… we gaan weer!"

De theatertour start op 25 september in Gouda en eindigt 21 maart 2027 in Amsterdam. Het optreden in Eindhoven vindt 19 december plaats en de Tilburgse Schouwburg wordt 3 maart volgend jaar aangedaan.