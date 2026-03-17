Bosschenaar (29) verdacht van plofkraak in Oostenrijk, maakte een ton buit
Een 29-jarige man uit Den Bosch wordt door het Openbaar Ministerie in Oostenrijk verdacht van het plegen van een plofkraak in Salzburg. De man liep 20 januari dit jaar tegen de lamp nadat hij in Nederland door de politie werd opgepakt na een wilde achtervolging door Gelderland.
De man stond dinsdag voor de rechter bij de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) in Amsterdam. De rechter onderzoekt of hij wel of niet kan worden uitgeleverd.
Volgens de informatie van de rechtbank zou de man ervan verdacht worden lid te zijn van een criminele organisatie met als doel plofkraken plegen op een bank in Salzburg. Daar zou nog een verdachte bij betrokken zijn.
Het duo zou een geldautomaat met een koevoet hebben opengebroken en vervolgens explosieven erin hebben gestopt. Ze zouden ruim 104.000 euro hebben buitgemaakt.
Waar wordt de man van verdacht in Nederland?
Op 20 januari reed de verdachte nietsvermoedend op de A50 toen hij een stopteken kreeg van de politie. Hij ging er met hoge snelheid vandoor en er ontstond een wilde achtervolging door het Gelderse Loenen, over de A1 en de A50.
De verdachte haalde gevaarlijke capriolen uit, raakte enkele geparkeerde auto's en botste in Beekbergen op twee rijdende auto's. Hij probeerde nog te vluchten maar werd enkele minuten later in de bosjes gevonden. Hij raakte lichtgewond en is uiteindelijk aangehouden.
In Nederland wordt hij verdacht van gevaarlijk rijgedrag, het rijden onder invloed, het verlaten van de plaats van het ongeval en het bezit van softdrugs (er lagen lachgascilinders in de auto). Zijn rijbewijs werd afgepakt.
Wat gebeurt er na de uitspraak van de IRK?
De IRK onderzoekt dinsdag of de man uitgeleverd kan worden aan Oostenrijk. Zij beoordeelt of de strafbare feiten uitlevering in de weg staan. Zo niet, dan zal hij worden uitgeleverd aan Oostenrijk. De uitspraak van de IRK volgt op 31 maart.
Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland oordeelt na de uitspraak van de IRK over de strafbare feiten die gepleegd zijn in Nederland.