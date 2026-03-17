Bosschenaar (29) verdacht van plofkraak in Oostenrijk, maakte een ton buit

Een 29-jarige man uit Den Bosch wordt door het Openbaar Ministerie in Oostenrijk verdacht van het plegen van een plofkraak in Salzburg. De man liep 20 januari dit jaar tegen de lamp nadat hij in Nederland door de politie werd opgepakt na een wilde achtervolging door Gelderland.

De man stond dinsdag voor de rechter bij de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) in Amsterdam. De rechter onderzoekt of hij wel of niet kan worden uitgeleverd. Volgens de informatie van de rechtbank zou de man ervan verdacht worden lid te zijn van een criminele organisatie met als doel plofkraken plegen op een bank in Salzburg. Daar zou nog een verdachte bij betrokken zijn. Het duo zou een geldautomaat met een koevoet hebben opengebroken en vervolgens explosieven erin hebben gestopt. Ze zouden ruim 104.000 euro hebben buitgemaakt.