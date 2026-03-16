Controle veelbesproken Kruisstraat: 63 bekeuringen, 17 kilo illegale tabak

Zeventien kilo illegale tabak, 63 verkeersbekeuringen, twee in beslag genomen auto's, een wapenstok en een mes. Dat was de 'vangst' bij een (verkeers)controle donderdag van onder meer de politie rond de Kruisstraat en de Woenselse Markt in Eindhoven. De resultaten werden maandag bekendgemaakt.

Rondom de Kruisstraat is het al langer onrustig. Vorige week maandag was er nog een explosie bij een sushizaak in die straat en 's woensdags werd iemand opgepakt voor een mislukte aanslag in september .

Donderdag werd een grote (verkeers)controle gehouden door de politie, gemeente, openbaar ministerie, douane NVWA en het UWV. Bij een bedrijf werd zeven kilo tabak aangetroffen en de eigenaar schold medewerkers van handhaving uit. Bij een ander bedrijf vond de politie tien kilo illegale tabak. Bekeken wordt of de vergunning van het bedrijf kan worden ingetrokken.

Verkeerscontrole

Bij de verkeerscontrole werden 63 bekeuringen uitgedeeld. Een bestuurder gaf een valse naam op en reed (niet voor het eerst) met een ongeldig rijbewijs. Hij werd aangehouden en zijn auto is in beslag genomen.

In aan andere auto trof de politie een wapenstok en mes aan. Deze zijn in beslaggenomen en de eigenaar kreeg een boete. Ook werden twee bestuurders aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs. Eén van hen reed met een ongeldig rijbewijs en zijn auto is ook in beslag genomen.