Man (32) aangehouden voor mislukte aanslag bij visrestaurant in Eindhoven

Een 32-jarige man is woensdagochtend aangehouden voor een mislukte aanslag op een visrestaurant aan de Kruisstraat in Eindhoven. Hij zit vast voor verder onderzoek, laat de politie weten.

Eerder hield de politie al een 16-jarige jongen en twee 19-jarige mannen uit Eindhoven aan. Zij kwamen in beeld na verder onderzoek en een getuigenoproep. Zij worden allemaal nog als verdachten gezien, bevestigt een woordvoerder van de politie woensdag.

Bij het restaurant werd in de nacht van 24 op 25 september vorig jaar een explosief gevonden. Degene die het daar neerlegde, werd betrapt voordat hij het explosief tot ontploffing kon brengen. Hij ging er vervolgens vandoor. De politie vond op de plek later ook een tas met illegaal vuurwerk en brandbare vloeistof.

Project Aurora

Het is aan de Kruisstraat in Eindhoven al langere tijd onrustig. Vorige week nog schrokken buurtbewoners wakker van een enorme explosie bij een sushizaak.

De gemeente, politie, justitie en de Belastingdienst werken al langer samen om de problemen in de Kruisstraat aan te pakken en juist de goede kanten van het gebied uit te vergroten. Die samenwerking heet 'Project Aurora'.

“Dat doen we onder andere door criminele netwerken op te sporen en te bestrijden. Zo willen we de aantrekkingskracht doorbreken die dit gebied ongewenst ook heeft op criminelen”, legde de politie eerder uit.