7 jonge meisjes misbruikt door oppasstel (57 en 62): 18 jaar en tbs geëist

Tegen het Limburgse oppasstel dat in de regio Eindhoven zeven heel jonge kinderen misbruikte, is dinsdag in hoger beroep achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Nancy D. (57) en Peter S. (62) hebben volgens justitie planmatig de kinderen misbruikt. Zij paste op en maakte video’s van het misbruik of ze liet Peter S. meekijken via videobellen. “Door de zeer jonge leeftijd van de kinderen konden de twee bijna twee jaar lang hun gang gaan”, constateerde de advocaat-generaal in haar requisitoir.

De advocaat-generaal, de officier van justitie in een hogerberoepszaak, somde deze dinsdagochtend voor het gerechtshof in Den Bosch een lange lijst van misbruikzaken op. Na een relatie van ongeveer een jaar waarin Peter S. de meester was en Nancy D. de onderdanige besloten de twee dat SM en gekke rollenspellen niet meer genoeg waren. “Je nekharen gaan overeind staan als je hun gesprekken leest”, huiverde de advocaat-generaal. “Dit is de buitencategorie qua weerzinwekkendheid”, meende ze. “Ik heb al heel wat gezien in mijn carrière, maar nog nooit ben ik van pure walging een middag buiten gaan zitten na het zien van de beelden van deze combinatie.” In 2015 al gepakt voor kinderporno

Peter S. had al in eerdere relaties een fantasie over seks met kinderen en was al eens in 2015 gepakt voor kinderporno. In Nancy vond hij een vrouw die bereid was om mee te doen aan zijn grote fantasie. Zij gaf zich op als oppas in de regio Eindhoven en al snel was er een eerste afspraak, in september 2019. Bij elk van de zes stellen waar Nancy ging oppassen waren er vele contacten. Ze paste soms vier keer, maar soms ook wel acht keer op, waarbij het oppaskind en in een geval de twee oppaskinderen werden misbruikt. “Die van 1 jaar zijn het makkelijkst”, zou Nancy D. hebben gezegd. “Gewoon luier uit en aan de gang.” Duidelijk werd uit het verhaal van de advocaat-generaal dat het misbruik steeds erger wordt. De meisjes werden uitgekleed en opgemaakt en moesten vele seksuele handelingen ondergaan. De deskundigen waren ook verbaasd over haar gedrag, want vrouwen die zulk misbruik plegen zijn zeldzaam. Ook drogeerde Nancy D. haar eigen 16-jarige dochter om een foto van haar geslachtsdeel te maken voor haar meester, maar het meisje bleef bij bewustzijn waardoor die fantasie niet doorging. Na drie keer oppassen bij verschillende stellen maakte Nancy niet alleen filmpjes die ze via WhatsApp doorstuurde, maar gingen de twee ook videobellen. Ouders zagen in juni 2021 via een camera in de slaapkamer hoe hun 2-jarige dochter werd misbruikt door een naakte Nancy D. en dat een man via de telefoon instructies gaf.

Opvallend was dat er in 2019 al een melding werd gedaan over Nancy D., maar toen was er nog te weinig bewijs. Pijnlijk achteraf gezien, omdat toen het misbruik van oppaskinderen net was begonnen en dus vele volgende gevallen misschien hadden kunnen worden voorkomen. Tbs met dwang voor beiden nodig

Maar er werden wel zeven meisjes, tussen de een en zes jaar, uit zes gezinnen misbruikt op de meest gruwelijke wijze, zo werd duidelijk uit het requisitoir. En daarom is een behandeling door middel van tbs met dwang voor beiden nodig, vond de advocaat-generaal, ook al hebben de deskundigen lichtere vormen van behandeling voorgesteld, zoals tbs met voorwaarden. Peter S. heeft een seksueel sadisme stoornis en een pedofiele stoornis. Hij is narcistisch en heeft een grote behoefte aan seks en heeft vooral bijzondere voorkeuren, zoals dominantie, dierenseks, bizarre rollenspelen en kinderen. Zelf was hij niet gestopt, gaf hij in een van de verhoren toe. Nancy D. heeft minder stoornissen. Zij was de ondergeschikte in de relatie, maar dat wil volgens de advocaat-generaal niet zeggen dat zij ook slaafs alle bevelen van meester Peter opvolgde. Nancy ging zelf steeds verder en deed dingen die Peter helemaal niet had gevraagd, constateerde ze. En dat is ook wat Peter S. vorige week tijdens de behandeling van het dossier zei: “Onze inbreng was 50/50”, meende hij. “En samen zijn we honderd procent schuldig." Beluister hieronder de podcast van deze zaak:

