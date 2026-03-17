Buurvrouw aangedaan na vermoedelijke brandstichting bij huis in Breda

Voor bewoners van de Somerweide in Breda was het maandavond flink schrikken. Eerst werd een knal gehoord, waarna direct brand uitbrak bij een huis in de straat: de carport en de auto van de eigenaren vlogen in brand. Een buurvrouw is dinsdagochtend nog niet van de schrik bekomen. Zij verloor haar gloednieuwe auto bij de brand.

De eigenaren van het huis waar de brand maandagavond uitbrak , zijn dinsdagochtend niet thuis. De buurvrouw staat wel in de deuropening. Bij haar zit de schrik er nog flink in. "Het gebeurde rond half elf, kwart voor elf. Ik weet het niet zeker", vertelt ze met tranen in de ogen. "De auto is ontploft, daar was de brand", wijst ze naar de volledig uitgebrande auto van de buren die nog voor het huis staat.

Ook zelf is de buurvrouw flink geraakt door de brand "Ik heb schade aan mijn huis, mijn auto. Het is een nieuwe auto", verzucht ze als ze naast haar eigen auto staat. Er zit hooguit een meter tussen de twee auto's. Haar gloednieuwe auto is aan een kant helemaal verwoest. De hele zijkant is verbrand en plastic onderdelen zijn gesmolten.

Mogelijk brandstichting

De politie gaf al snel aan rekening te houden met brandstichting, maandagavond werd vuurwerk gevonden bij de auto. "Er was een klap, maar geen idee wat het was", zegt de buurvrouw.

Een andere buurvrouw hoorde ook die klap. "Van tevoren hoorde ik een knal, ik dacht eerst dat het vuurwerk was. Iedereen stond op straat en zei dat er brand was. Verder heb ik het alleen zien fikken." Zelf heeft ze geen schade. "De buurvrouw wel ja, haar auto is gesmolten. Ik heb de mijne snel weggezet voordat de brand misschien zou overslaan."