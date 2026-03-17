Deze organisatie wil dat vrouwen niet gaan stemmen: ‘Blijf thuis!’

Een opmerkelijke advertentie duikt rond deze gemeenteraadsverkiezingen op in de krant. De boodschap is duidelijk: ‘Vrouwen, blijf thuis!’ zo staat er in dikke letters te lezen. Afzender is een Brabantse organisatie die vindt dat vrouwen woensdag beter niet naar de stembus kunnen gaan. 'Omdat het mannelijk geslacht het hoofd is van het vrouwelijk geslacht'.

Buiten het stemlokaal is campagnevoeren (binnen de regels) toegestaan, maar volgens de Kiesraad mag 'iedere kiesgerechtigde wel zelf bepalen of en hoe de stem wordt uitgebracht'. De advertentie wordt al langer rond de verkiezingen geplaatst in het Reformatorisch Dagblad. Op politiekereclame.nl zien we dat de organisatie dit jaar 500 euro heeft uitgetrokken om hun boodschap te verspreiden. Maar wie zit hier achter? Het blijkt te gaan om de Landelijke Stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde beginselen, gevestigd in Wijk en Aalburg (gemeente Altena).

In de advertentie valt te lezen dat 'het mannelijk geslacht het hoofd is van het vrouwelijk geslacht', en dat vrouwen om die reden niet het 'regeerambt' toekomt, waar ook het stemmen bij de verkiezingen bij hoort.

Er wordt in de advertentie een brochure aangeprezen die mensen voor 2,50 euro kunnen bestellen. Als je de titel leest laat de inhoud weinig te raden over: 'Het vrouwenkiesrecht veroordeeld' van Gerrit Hendrik Kersten, een predikant die in 1948 overleden is. Volgens de organisatie wil 'de emancipatiebeweging' de 'door God ingestelde orde in de maatschappij' tussen man en vrouw 'verwoesten of zelfs omkeren'. Vrouwen die gaan stemmen, doen daaraan mee, stellen ze. 'Wilt u dat? Kunt u dat doen?', vraagt de groep hun vrouwelijke lezers.

De website van de stichting.

Lid van de SGP

Opvallend is dat er vaak naar de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) verwezen wordt in de advertentie. Zo staat er dat het ‘vrouwen blijft thuis’-standpunt vroeger een echt SGP-standpunt was, en dat de SGP vrouwen destijds vaak waarschuwde om vooral niet te gaan stemmen. Op de site van de stichting staat dat ze niet aan de SGP verbonden zijn, maar dat sommige aanhangers wel lid zijn van de partij. Dat geldt sowieso voor één van de bestuurders. ‘Met een bezwaard hart’, vanwege het vrouwenstandpunt.

Het SGP-standpunt Het is bekend dat de rol van vrouwen in de politiek een heet hangijzer is binnen die partij. Hoewel SGP-afdelingen steeds meer vrouwen op hun kandidatenlijsten toelaten, is dit in Brabant nog altijd niet het geval. In Altena en Waalwijk, de twee gemeenten waar de partij meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen, zijn alleen SGP-mannen verkiesbaar. "Wij lopen niet graag voorop", zei de Waalwijkse afdeling daar eerder over tegen Omroep Brabant. Volgens de SGP zijn mannen en vrouwen niet gelijk. "Man en vrouw hebben een verschillende aanleg en roeping. Het is onbegonnen werk om dit onderscheid weg te poetsen. Het hameren op gelijkheid en onderlinge uitwisselbaarheid van man en vrouw miskent de natuurlijke werkelijkheid", schrijft de partij op haar website.

De stichting bevestigt achter de advertentie te zitten en laat aan Omroep Brabant weten al jaren dezelfde oproep te plaatsen rond de verkiezingen. "De Kieswet regelt alleen dat in het stemlokaal geen activiteiten mogen worden ontplooid die erop zijn gericht om kiezers in hun keuze te beïnvloeden", zegt de Kiesraad. "Buiten het stemlokaal is campagnevoeren wel toegestaan. De Kieswet geeft hierover verder geen richtlijnen. Bij het voeren van een verkiezingscampagne moet men zich wel houden aan een aantal regels. Dit zijn regels over verkiezingsborden, kraampjes, gebruik van geluidswagens, collectes en activiteiten, ook in de omgeving van het stemlokaal." "Verder geldt dat iedere kiesgerechtigde zelf mag bepalen of en hoe de stem wordt uitgebracht. Het is dan ook wenselijk dat ieder die dat wil zijn stem kan uitbrengen."

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 18 maart heeft Omroep Brabant de begrotingen van alle 56 Brabantse gemeenten bestudeerd en over iedere gemeente een artikel geschreven over de afgelopen gemeenteraadsperiode. Bekijk de kaart hieronder voor het artikel over jouw gemeente of tik op deze link.