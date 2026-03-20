Woezel & Pip-pretpark gaat bijna open: zo ziet de Tovertuin eruit

De kleurrijke wereld van Woezel & Pip komt tot leven in Hoogerheide. Een fonkelnieuw pretpark voor kinderen gaat daar bijna open. Avonturenpark de Tovertuin opent volgende week vrijdag de poorten. Omroep Brabant kreeg alvast een kijkje achter de schermen.

Woezel & Pip staan al vrolijk te schitteren op de planken van het nieuwe theater. Ook al zijn er nog geen kinderen: de repetities zijn in volle gang. In totaal beloven de makers ruim 25 attracties en shows, waarvan vijf grote attracties. Dit jaar 150.000 bezoekers is het doel. Een binnenspeeltuin van 3000 vierkante meter, bootjes die langs bloemen en zingende dieren varen of een darkride van vierenhalve minuut door de wereld van de twee hondjes: het is bijna klaar voor de opening. Allemaal in het teken van de hondjes uit de kinderboekenserie.

Het Boswiel (foto: Raymond Merkx).







Parkdirecteur Mechiel Blokland droomt letterlijk en figuurlijk over Woezel & Pip na alle voorbereidingen. “Ik hoor de muziek overal. Ook als ik ’s ochtends opsta, zit het al in mijn hoofd”, lacht hij.

“Het is een enorme operatie. Dit zie je niet vaak in Nederland”, weet de parkdirecteur. De telefoon staat roodgloeiend en bouwvakkers hangen de laatste bordjes op. Efteling

Is er naast gigant de Efteling nog wel ruimte voor een pretpark in Brabant? Blokland: “Wij richten ons puur op kinderen van 0 tot en met 10 jaar, waar andere parken een bredere doelgroep hebben. Dat zie je ook terug aan de attracties.” Achtbanen of schommelschepen zijn er dan ook niet.

Tantes Muziekvaart (foto: Raymond Merkx).

“Hier komen maximaal 2000 gasten op een dag, bij de Efteling gaan ze ruim over de 30.000 of 40.000 heen. Wij zijn vele malen kleiner, dat is fijn voor onze doelgroep.” Ook is er volgens de makers nu nog te weinig te doen in Zeeland en West-Brabant voor deze doelgroep.

Huisjes

Ook het voormalige vakantiepark Familyland is volledig gestript en vernieuwd: “Alleen de buitenmuren bleven staan.” Familie Resort de Tovertuin kent 160 accommodaties of 1100 bedden. Het nieuwe park gaat op vrijdag 27 maart open. Zenuwen? “Gezonde spanning”, lacht Blokland.