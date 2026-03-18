Hier kan je stemmen vanuit de auto: 'Maar de fiets was goedkoper geweest'

Het is woensdagochtend druk bij het drive-thru stembureau in Oudenbosch, gemeente Halderberge. Je zou het een file kunnen noemen, maar dan om te stemmen.

Maar het is best comfortabel met de stoelverwarming aan, vertelt een stemmer. “Makkelijker kunnen ze het niet maken om vandaag naar de stembus te gaan. Al was de fiets met de huidige brandstofprijzen misschien een goedkoper alternatief geweest."

Lees ook Hier kan je stemmen zonder uit je auto te stappen, net als in de coronatijd