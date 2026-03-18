Hier kan je stemmen vanuit de auto: 'Maar de fiets was goedkoper geweest'

Vandaag om 10:28 • Aangepast vandaag om 10:48
Je hoeft je gordel niet eens los te maken om je stem uit te brengen in Oudenbosch (foto: Robert te Veele / Omroep Brabant).
Het is woensdagochtend druk bij het drive-thru stembureau in Oudenbosch, gemeente Halderberge. Je zou het een file kunnen noemen, maar dan om te stemmen. 

Janneke Bosch & Robert te Veele

Maar het is best comfortabel met de stoelverwarming aan, vertelt een stemmer. “Makkelijker kunnen ze het niet maken om vandaag naar de stembus te gaan. Al was de fiets met de huidige brandstofprijzen misschien een goedkoper alternatief geweest." 

Volg het laatste nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen in Brabant in ons liveblog. En op onze dossierpagina over de gemeenteraadsverkiezingen 2026 vind je alle verkiezingsverhalen terug. 

