Politiek roert zich over omstreden hondenfokker, gemeente doet onderzoek

Na berichtgeving van Omroep Brabant over een hondenfokker in Best die tientallen zieke pups verkoopt en kopers misleidt, komt de politiek in actie. GroenLinks-PvdA Best heeft vragen gesteld aan het college van B en W en Best-Anders heeft aan de bel getrokken bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de toezichthouder. De gemeente onderzoekt bovendien of er wel een vergunning ligt voor de hondenfokkerij, want volgens het bestemmingsplan is deze niet toegestaan.

De fokker uit Best presenteert zich als een kleinschalige fokker met enkele ‘gelegenheidsnestjes’, maar uit onderzoek blijkt dat hij op grotere schaal actief is en zeker honderden honden per jaar fokt en verkoopt. Op vragen van Omroep Brabant over bijvoorbeeld het aantal honden en moederdieren dat hij in bezit heeft, kon de fokker geen duidelijke antwoorden geven.

Legaal of niet?

De gemeente Best kijkt momenteel of de fokker op het adres waar hij zit legaal is. Volgens het geldende bestemmingsplan mag er op die plek geen hondenfokkerij gerund worden, wat de vraag oproept of de activiteiten van de fokker überhaupt rechtmatig zijn. De gemeente gaat na of hiervoor in het verleden een vergunning is verleend. Het onderzoek loopt nog en de gemeente doet nog geen uitspraken over mogelijke vervolgstappen.

Dierenwelzijn vs. winst

Ondertussen roert ook de politiek zich. GroenLinks-PvdA Best heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. “Onze partij is van mening dat dierenwelzijn voorop moet staan. Als hier misstanden zijn, moet een daarvoor verantwoordelijke organisatie ingrijpen. Dat er ten minste één melding gemaakt is bij de gemeente Best, geeft aanleiding om vragen te stellen”, zegt fractievoorzitter Steven van der Heijden. De vragen moeten door het college voor 5 april worden beantwoord.

“Wat ons betreft staat het dierenwelzijn boven het maken van winst", vervolgt Van der Heijden. "We zijn met name benieuwd naar hoe de gemeente Best heeft geacteerd, hoe de verantwoordelijkheidsverdeling is én of het toezicht op dit moment voldoende is om in de toekomst dergelijke gevallen te kunnen voorkomen.”

Groot probleem in Brabant Malafide hondenhandel is een groot probleem in Brabant. Elke dag verschijnen er advertenties van handelaren die er honderdduizenden euro’s mee verdienen. De gevolgen zijn ingrijpend: pups die ziek zijn, erfelijke aandoeningen of gedragsproblemen hebben of dieren die in slechte omstandigheden worden gehouden.