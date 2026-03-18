Moerdijkers stemmen tussen hoop en vrees: 'Gaat over toekomst van het dorp'

Vandaag om 15:23 • Aangepast vandaag om 15:44
Inwoners hopen dat hun stem invloed heeft op de toekomst van het dorp (foto: Erik Peeters / Omroep Brabant).
In het dorp Moerdijk ligt het opkomstpercentage rond twee uur op 22 procent. Verwacht wordt dat de partijen die tegen de opheffing van het dorp zijn, zullen winnen. De ogen zijn vooral gericht op de lokale partij Onafhankelijk Moerdijk. Of ze bij winst ook het verschil kunnen maken, is allesbehalve zeker.

Profielfoto van Janneke BoschProfielfoto van Erik Peeters
Geschreven door
Janneke Bosch & Erik Peeters

De gemeenteraad heeft zich in meerderheid al uitgesproken voor het opheffen van het dorp, op termijn en mits er stevige compensatieregelingen tegenover staan. “Ik hoop echt dat we dit terug kunnen draaien en het dorp kan blijven”, zegt een stemmer in dorpshuis de Ankerkuil.

De verwachting is dat partijen die tegen het verdwijnen van het dorp zijn, veel stemmen zullen trekken (foto: Erik Peeters / Omroep Brabant).
Volg het laatste nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen in Brabant in ons liveblog. En op onze dossierpagina over de gemeenteraadsverkiezingen 2026 vind je alle verkiezingsverhalen terug. 

