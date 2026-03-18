Moerdijkers stemmen tussen hoop en vrees: 'Gaat over toekomst van het dorp'

In het dorp Moerdijk ligt het opkomstpercentage rond twee uur op 22 procent. Verwacht wordt dat de partijen die tegen de opheffing van het dorp zijn, zullen winnen. De ogen zijn vooral gericht op de lokale partij Onafhankelijk Moerdijk. Of ze bij winst ook het verschil kunnen maken, is allesbehalve zeker.

De gemeenteraad heeft zich in meerderheid al uitgesproken voor het opheffen van het dorp, op termijn en mits er stevige compensatieregelingen tegenover staan. “Ik hoop echt dat we dit terug kunnen draaien en het dorp kan blijven”, zegt een stemmer in dorpshuis de Ankerkuil.

Al het nieuws over het verdwijnen van het dorp Moerdijk lees je op onze dossierpagina.

De verwachting is dat partijen die tegen het verdwijnen van het dorp zijn, veel stemmen zullen trekken.