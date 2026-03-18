Stemmen in het stadion van NAC: 'Ik maak snel nog even een fotootje'

"Je kunt er de bolletjes niet geel met zwart maken, uitsluitend rood. Maar het uitzicht is fantastisch", zegt een doorgewinterde NAC-supporter woensdagmiddag bij het NAC-stadion in Breda. Met de stemkaart in de hand gaat hij naar de skybox op de tweede verdieping waar de gemeente Breda voor deze gelegenheid een stembureau heeft ingericht.

Het is voor het eerst dat Bredanaars bij 'hun' Rat Verlegh Stadion kunnen stemmen. De voorzitter van het stembureau glundert: "Ouders met kinderen die compleet uitgedost zijn in de clubkleuren komen hier hun stem uitbrengen." Hij oogt tevreden.

Als kers op de taart mogen de kiezers ook nog even op de tribune staan om de groene grasmat van dichtbij te aanschouwen. "Ik maak snel nog even een fotootje", zegt een man die net zijn potlood heeft neergelegd. Als hij hoort dat hij een verdieping lager écht in het stadion kan staan, raakt hij nog enthousiaster.

Hoewel het stadion niet midden in een woonwijk staat, heeft de voorzitter van het stembureau niet te klagen. "Mensen blijven hier voortdurend binnenkomen." De medewerkers die de stemkaarten controleren hebben het dan ook zichtbaar naar hun zin. Veel Bredanaars komen vanuit andere delen van de stad naar het stadion terwijl ze ook dichterbij hadden kunnen stemmen. "Het is ook een bijzondere locatie hè."

"Zo ben ik toch weer even bij mijn cluppie geweest", zegt een NAC-aanhanger als hij de trappen weer naar beneden loopt. "Een rood bolletje is toch beter dan een rode kaart." Een andere stemmer valt hem bij: "Met de politiek in Breda zal het wel goedkomen. Nu nog aanstaande zaterdag met PEC Zwolle."