Piet (74) telt hoeveel mensen al zijn komen stemmen in 'zijn' stembureau

Het is niet dat er rijen staan in Reusel, maar het loopt wel lekker door op alle zeven stembureaus, aldus een woordvoerster van de gemeente. Bij Piet de Lepper (74) worden de stembiljetten in de grote stembus gegooid en leverden stemmers hun rode potlood in.

Hij zit ijverig te turven, iedere stem is een streepje. "We hebben al 629 stemmen", zegt hij tevreden. Piet was 25 jaar bode bij de gemeente Reusel-De Mierden en heeft heel wat burgemeester meegemaakt. Nu is hij gepensioneerd, maar zo’n dag bij het stembureau slaat hij niet af. "Ik ken veel mensen hier, dus af en toe maak ik gezellig een praatje", zegt hij.

De opkomst van vier jaar geleden was heel erg laag: 48,46 procent en dat was onder het landelijk gemiddelde. "We hopen daar toch zeker bovenuit te komen", zegt de woordvoerster van de gemeente.

Volgens de voorzitter van het stembureau zin ze goed op weg. Rond halfvier had 37 procent hun stem uitgebracht bij het stembureau in MFA de Kei, onder wie veel jongeren.