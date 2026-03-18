Navigatie overslaan

Automobilisten worden in Uden aangemoedigd om nog even te gaan stemmen

Vandaag om 17:46 • Aangepast vandaag om 19:07
Oproep tot stemmen op afrit A50 bij Uden (foto: Omroep Brabant)
Oproep tot stemmen op afrit A50 bij Uden (foto: Omroep Brabant)

Wie van het werk komt, de A50 bij Uden verlaat en het dorp inrijdt, wordt deze woensdagavond verrast door een groep enthousiaste campagnevoerders. "We willen gewoon dat mensen gaan stemmen", vertelt Dennis van Tiel van Jong Maashorst.

Profielfoto van Lody Trepels
Geschreven door
Lody Trepels

Met een spandoek wijzen de enthousiastelingen automobilisten erop dat er nog even gestemd kan worden. Dat kan nog tot negen uur. Dan gaan de stembureaus dicht en begint het tellen van de stemmen.

In de ochtend stonden de campagnevoerders er ook al. "Toen hebben we de inwoners uitgezwaaid en ze op het hart gedrukt niet te vergeten om te stemmen", vertelt de trotse campagneleider Rob Troost. "En nu heten we ze dus weer welkom thuis."

Het ontvangstcomité kan rekenen op een hoop enthousiaste reacties van automobilisten, ter hoogte van het voormalige Van der Valk Hotel. "En zo staan we op nog vijf plekken rond Uden op dit moment. We willen iedereen er nog even aan herinneren dat je tot negen uur vanavond kunt stemmen."

Moet je zelf ook nog gaan stemmen? Hier kun je zien welke stembureaus er bij jou in de buurt zijn.

Oproep tot stemmen op afrit A50 bij Uden (foto: Omroep Brabant).
Oproep tot stemmen op afrit A50 bij Uden (foto: Omroep Brabant).

Volg het laatste nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen in Brabant in ons liveblog. En op onze dossierpagina over de gemeenteraadsverkiezingen 2026 vind je alle verkiezingsverhalen terug. 

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.