Automobilisten worden in Uden aangemoedigd om nog even te gaan stemmen

Wie van het werk komt, de A50 bij Uden verlaat en het dorp inrijdt, wordt deze woensdagavond verrast door een groep enthousiaste campagnevoerders. "We willen gewoon dat mensen gaan stemmen", vertelt Dennis van Tiel van Jong Maashorst.

Met een spandoek wijzen de enthousiastelingen automobilisten erop dat er nog even gestemd kan worden. Dat kan nog tot negen uur. Dan gaan de stembureaus dicht en begint het tellen van de stemmen.

In de ochtend stonden de campagnevoerders er ook al. "Toen hebben we de inwoners uitgezwaaid en ze op het hart gedrukt niet te vergeten om te stemmen", vertelt de trotse campagneleider Rob Troost. "En nu heten we ze dus weer welkom thuis."

Het ontvangstcomité kan rekenen op een hoop enthousiaste reacties van automobilisten, ter hoogte van het voormalige Van der Valk Hotel. "En zo staan we op nog vijf plekken rond Uden op dit moment. We willen iedereen er nog even aan herinneren dat je tot negen uur vanavond kunt stemmen."

Moet je zelf ook nog gaan stemmen? Hier kun je zien welke stembureaus er bij jou in de buurt zijn.