Ruim dertig procent van de Brabanders heeft hier tot nu toe gestemd
Verschillende gemeenten hebben rond zeven uur nieuwe opkomstcijfers gedeeld. Op deze plekken ligt de opkomst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen nu ruim boven de dertig procent. De stembureaus zijn nog tot negen uur open.
In Helmond heeft tot zeven uur 35,6 procent van de stemgerechtigden hun stem uitgebracht. Er is nog twee uur om het negatieve record van 2022 te verbeteren. Toen kwam het opkomstpercentage in Helmond niet verder dan 39,2 procent. Dat was destijds een dieptepunt.
In Best heeft tot nu toe 38,6 procent van de kiesgerechtigden gestemd. Daarmee gaat de opkomst in die gemeente richting de 40 procent. Ook Tilburg maakte om zeven uur het opkomstpercentage bekend. Daar was met nog twee uur stemmen te gaan de opkomst 39 procent.
Hogere opkomst in Steenbergen
In Steenbergen zijn nu al meer mensen gaan stemmen dan bij de vorige verkiezingen in 2022. Toen was de opkomst uiteindelijk 43 procent. Volgens de gemeente ligt dat getal nu om zeven uur op ongeveer 45 procent.
Land van Cuijk maakte om vier uur de laatste tussenstand bekend. Daar had toen 32 procent van de mensen gestemd, aldus de gemeente. Van het mobiele stembureau ontbreken daar de cijfers nog, dus de opkomst ligt waarschijnlijk iets hoger.
Moerdijk had meer gehoopt
De opkomst in Moerdijk lag rond zes uur rond 37 procent. Vorige keer was de opkomst daar uiteindelijk 43 procent.
"We hoopten eigenlijk boven 60 procent te komen deze keer", vertelt stemburea-voorzitter Jos Schalk. "Maar met 37 procent zit je al dicht tegen de 43 procent van de vorige keer. En wat hier nu speelt zal best meespelen met of mensen wel of niet gaan stemmen."
