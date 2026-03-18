Ruim dertig procent van de Brabanders heeft hier tot nu toe gestemd

In Helmond heeft tot zeven uur 35,6 procent van de stemgerechtigden hun stem uitgebracht. Er is nog twee uur om het negatieve record van 2022 te verbeteren. Toen kwam het opkomstpercentage in Helmond niet verder dan 39,2 procent. Dat was destijds een dieptepunt.

In Best heeft tot nu toe 38,6 procent van de kiesgerechtigden gestemd. Daarmee gaat de opkomst in die gemeente richting de 40 procent. Ook Tilburg maakte om zeven uur het opkomstpercentage bekend. Daar was met nog twee uur stemmen te gaan de opkomst 39 procent.

Hogere opkomst in Steenbergen

In Steenbergen zijn nu al meer mensen gaan stemmen dan bij de vorige verkiezingen in 2022. Toen was de opkomst uiteindelijk 43 procent. Volgens de gemeente ligt dat getal nu om zeven uur op ongeveer 45 procent.