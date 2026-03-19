Dikke jas uit, zonnebril op: 'Wordt heerlijk weer vanmiddag'

Het voelt donderdagochtend nog wat fris aan maar in de middag kan de dikke jas geheid uit. We tikken namelijk zo'n 17 graden aan. "Er staat niet gek veel wind dus het wordt heerlijk weer vanmiddag", weet weerman Rico Schröder van Weerplaza.

"Rond de middag wordt het zo'n 10 tot 11 graden en later zo'n 17 graden. Dus die dikke jas kan dan zeker uit", vertelt hij in radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant.

Overdag krijgt de zon steeds meer kracht en dat zorgt voor een mooie dag met zonnig lenteweer.

In de nacht daalt de temperatuur naar zo'n 2 graden en komen er wat wolkenvelden bij. Maar ook vrijdag wordt het opnieuw een zonnig dagje maar met een iets lagere temperatuur: zo'n 14 graden.

Voor het weekend voorspelt de weerman opnieuw zonnig en droog weer met afwisselend wat wolkenvelden en zo'n 13 graden: "Het wordt ook een heerlijk weekend."