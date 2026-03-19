Nieuwe fietsbrug geplaatst, toeschouwers kijken toe in holst van de nacht

In Den Bosch prijkt sinds de nacht van woensdag op donderdag een nieuwe fiets- en voetgangersbrug bij Bastion Deuteren. Bij de nachtelijke, logistieke uitdaging konden Bosschenaren vanaf een speciale kijkplek de bijzondere operatie bekijken.

De bestaande brug, bij de Koningsweg en het Wilhelminaplein, moest flink gerenoveerd worden . In plaats daarvan heeft de gemeente gekozen voor complete vervanging.

Met de nieuwe brug wil ze de veiligheid verbeteren maar ook ruimte maken voor fietsers en wandelaars. De nieuwe brug is breder en moet zorgen voor een betere en veiligere verbinding tussen de Paleisbrug en de Vughterstraat.

De plaatsing van de nieuwe brug werd een logistieke operatie. Vooraf werd het brugdeel per vrachtwagen aangevoerd en tijdelijk op de Willemsbrug geplaatst, waar een rijstrook open bleef voor verkeer. Tussen middernacht en twee uur werd de brug in één keer op zijn plek gehesen met grote kranen.

Belangstellenden konden vanaf een speciale, veilige kijkplek kijken hoe deze uitdaging volbracht werd.

De brug is ook een onderdeel van het project Bastion Deuteren waarin onder meer de oude stadmuren een opknapbeurt krijgen, net als het Bastion uit 1620. Met de nieuwe brug en de opknapbeurt wordt het Bastion beter zichtbaar. Dit project is net voor de zomervakantie klaar.